المصدر: الامارات اليوم

ملصقات

فوجئ مسافر على شركة «كيه إل إم» قادم من سان فرانسيسكو إلى دبي، برفض موظفة الحجز وضع ملصق «قابل للكسر» على إحدى حقائبه، وعندما سألها مستفسراً عن سبب الرفض، أبلغته بعدم توافر تلك الملصقات، وأن نقل أي مواد قابلة للكسر في الحقيبة سيكون على مسؤوليته الشخصية!

إشادة

أشاد أعضاء في غرفة دبي حضروا، أخيراً، المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية في العاصمة البنمية، بنما سيتي، برقي مستوى التنظيم الذي أظهرته إدارة الغرفة للمنتدى الذي عقد لأول مرة خارج الإمارة، حيث جذب المنتدى عدداً كبيراً من أصحاب الأعمال في القارة اللاتينية، والذين أبدوا اهتماماً لافتاً بالتعاون التجاري والاستثماري مع دولة الإمارات.

حاويات

دعا متنزهون على شاطئ الممزر في الشارقة إلى زيادة عدد حاويات القمامة، في المنطقة المحيطة بأحد الأكشاك التي تبيع الشاي والمأكولات الشعبية، حيث تنتشر على الشاطئ بصورة لافتة كميات كبيرة من الأكواب الفارغة والأطباق الورقية، التي تتعامل معها فرق التنظيف بفاعلية ملحوظة.

سعرات

دعا متسوقون إدارة حماية المستهلك والبلديات، في الإمارات، إلى توجيه محال الوجبات السريعة بذكر عدد السعرات الحرارية، التي تحويها كل الوجبات، كنوع من الإفصاح والتعامل بشفافية مع المستهلكين، أسوة بما هو متبع في المطاعم نفسها لدى دول عدة حول العالم، ما يعزز صحة المستهلكين ومعرفتهم.

صيانة

طلب مستأجر من مدير بناية في الشارقة إجراء تعديلات، لصيانة الشقة التي يعيش فيها منذ ثماني سنوات، فرفض، وطالب المدير المستأجر بضرورة تحمل جزء من كلفة الصيانة، إذا رغب في تجديد العقد، أو إنهائه، وتوقيع عقد جديد لشقة أخرى في البناية نفسها، حتى يتم إنجاز الصيانة بالكامل على نفقة الشركة المالكة للبناية!

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