أنظمة ذكية للتحكم بالإشارات الضوئية في الشارقة

المصدر: الشارقة - الامارات اليوم

طوّرت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، نظام التحكم الآلي الذكي في الإشارات الضوئية، الموجود حالياً عند عدد من تقاطعات المدينة، حيث طوّرت النظام الحالي، واعتمدت على الجيل الأخير من الحساسات الأرضية المعتمدة عالمياً، التي تتمتع بمواصفات تقنية وذكية مميزة.

وقال مدير إدارة هندسة المرور بالهيئة، الدكتور المهندس محسن بلوان: «إن النظام يخفف من حدة الازدحامات المرورية على التقاطعات».

وأشار إلى أن النظام الموجود حالياً يعتمد على تركيب حساسات أرضية لحساب حجم الكثافة المرورية على كل الاتجاهات في التقاطعات، من خلال قراءة كثافة المركبات على كل اتجاه، وفي حال عدم وجود مركبات في أي من الاتجاهات لا تفتح الإشارة باللون الأخضر به، وتتحول إلى الاتجاه التالي الأكثر ازدحاماً، وعليه فإن توقيت الإشارة يختلف باختلاف الكثافة المرورية على التقاطع، ويخدم المسارات الأكثر ازدحاماً، مع الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في المنطقة.

وأكد أن النظام الحالي للتحكم في الإطار الزمني للإشارات الضوئية أسهم في تخفيف شدة الإزدحامات المرورية، خصوصاً في أوقات الذروة، وحرصاً من الهيئة على توفير المزيد من التقنيات والاعتماد على أنظمة النقل الذكية، تم تشغيل نظام أحدث في تقاطع الشيخ محمد بن سلطان بوعليان، الذي يتمتع بمواصفات تقنية أعلى من المستخدم حالياً في بعض التقاطعات.