تحديد مواعيد زيارات النزلاء بإصلاحية شرطة أبوظبي في رمضان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حددت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع، بشرطة أبوظبي، مواعيد زيارات النزلاء خلال شهر رمضان المبارك من قبل فئات النيابة والنساء والرجال والهيئات الدبلوماسية، في مختلف إداراتها.

وستكون مواعيد الزيارات في إدارة الوثبة، يوم الأحد من 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وتشمل فئة الرجال والنساء من الزوار عن طريق النيابة والمحامين لفئة الرجال والنساء من النزلاء، وفي يوم الاثنين تكون الزيارة لفئة النساء وفئة النزلاء لجميع القضايا عدا المخدرات وتكون من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا ومن 1 ظهرا وحتى الثالثة مساء، ويوم الثلاثاء تكون الزيارة لفئة الزوار من النساء وتشمل قضايا المخدرات فقط وتمتد من 9 صباحا لغاية 12 ظهرا، ومن 1 ظهرا وحتى 3 عصرا.

و خصص يوم الأربعاء لزيارات السفارات من 9 صباحا إلى 1 ظهرا، أما الخميس فخصص لزيارة رجال عنبر "9" بالتناوب أسبوعيا بين الرجال والنساء من فئة الزوار من 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، ويوم الجمعة زيارة الرجال الأجانب للنزلاء في جميع القضايا عدا المخدرات، على فترتين الأولى من 9 ولغاية 11 صباحا، والثانية خصصت لقضايا المخدرات وتكون من 1ظهرا وحتى 3 مساء.

وفي يوم السبت زيارة الرجال العرب من 9 صباحا 12 ظهرا لقضايا المخدرات، كما خصصت الفترة من 1 ظهرا وحتى 3 مساء لجميع القضايا عدا المخدرات.

أما في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالعين، فتحدد يوم الأحد لزيارة النيابة العامة من فئة الزوار على فترتين الأولى لقضايا المخدرات من الساعة 9 ولغاية 11:30 صباحاً، و الثانية لجميع القضايا عدا المخدرات وتكون من 11:45 صباحا ولغاية 2 ظهرا.

وخصص الاثنين والثلاثاء لفئة النساء من الزوار لجميع القضايا عدا المخدرات في اليوم الأول ولقضايا المخدرات في الثاني، على فترتين، صباحية من 9 وحتى 1 ظهرا، وأخرى مسائية من 2 ظهرا وحتى 4 مساء، ويوم الأربعاء خصص للسفارات من فئة الزوار لجميع القضايا عدا المخدرات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، أما قضايا المخدرات فيتم التنسيق فيها مع السفارة المعنية.

وفي يوم الخميس تكون الفترة الصباحية من 9 وحتى 11:30 صباحا للرجال من فئة الزوار والنساء من فئة النزلاء، فيما خصصت الفترة المسائية من 11:45 صباحا وحتى 2 ظهرا للمحامين من فئة الزوار لجميع القضايا عدا المخدرات فيما التنسيق في قضايا المخدرات مع المحامين، ويوم الجمعة للرجال الأجانب من فئة الزوار في فترة صباحية من 8 وحتى 11 صباحاً لجميع القضايا عدا المخدرات، وفي فترة مسائية من 2 ظهرا حتى 4 مساء لقضايا المخدرات، ويوم السبت للرجال العرب من فئة الزوار في فترة صباحية من 9 وحتى 1 ظهراً لجميع القضايا عدا المخدرات، ومن 2 ظهرا حتى 4 مساء لقضايا المخدرات.

وحددت إدارة رعاية الأحداث مواعيد الزيارات، أيام الجمعة والسبت والاثنين لجميع فئات الزوار في فترة أولى من 10 صباحا وحتى 12 ظهرا، ومن 3 مساء وحتى 6 مساء، ويوم الثلاثاء خصص للمحامين من فئة الزوار من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، ويوم الأربعاء خصص للجهات الدبلوماسية في الدولة من الساعة 9 الى 1 ظهرا.

وتحددت مواعيد الزيارات في قسم السجن الاحتياطي خلال ايام الأسبوع من 9 صباحا وحتى الواحدة وخمسة عشرة دقيقة ظهرا لجميع القضايا، ويوم الأحد لزيارة النيابة والمحامين، فيما خصص الاثنين للنساء من فئة الزوار، والثلاثاء لفئة الرجال، والاربعاء للهيئات الدبلوماسية، فيما يكون الخميس لزيارات "المناصحة".