شرطة الشارقة ترصد المركبات المزعجة بجهاز جديد

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

دشّن قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، جهاز ضبط الضجيج الصادر عن المركبات، تحقيقاً للتوجيهات السامية، والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة توفير سبل الأمن، والراحة، والسلامة لقاطني الإمارة من مواطنين، ومقيمين، وتذليل كل العقبات التي تقض مضاجعهم، وتماشياً مع توجهات وزارة الداخلية في رفع معدلات السلامة على الطرق، والقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع.

وسيتم في المرحلة المقبلة نشر هذا الجهاز في مختلف المناطق السكنية في الشارقة، والمنطقتين الشرقية، والوسطى، لضمان الهدوء، والحد من الإزعاج لقاطني الأحياء السكنية.

وأعرب الشامسي عن أمله في أن يؤدي التوسع في نشر أنظمة ضبط الضجيج الحديثة إلى الحد من مخالفات الضجيج والإزعاج، وحالات القيادة بطيش وتهور، وتقليل الحوادث، والمخاطر الناجمة عن هذه الأوضاع.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم محمد علاي النقبي، بأن الجهاز يرصد المركبات المسبّبة للضجيج، بخاصيتي الفيديو والصوت، بوضوح ودقة، مع تحديد نسبة الصوت المرصود في الطريق. وأضاف أن الجهاز يتولى رصد مخالفة الضجيج، وتبلغ قيمتها 2000 درهم و12 نقطة مرورية، وتصل إلى الحجز لمدة ستة أشهر إضافية.