تعرف إلى مواعيد الإفطار في إمارات الدولة

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم :

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك ابراهيم الجروان انه مع مطلع شهر رمضان المبارك سيكون وقت غروب الشمس و موعد الافطار في العاصمة أبوظبي الساعة 18:57 و مع نهاية الشهر الفضيل سيكون وقت غروب الشمس و موعد الافطار في العاصمة أبوظبي الساعة 19:11 أي بفارق نحو 14 دقيقة عن بداية الشهر .

أما فارق التوقيت بين مختلف مدن الدولة فستكون على النحو التالي :

للمناطق شرق العاصمة قبل ذلك الوقت بمقدار

4 دقائق في دبي

5 دقائق في الشارقة و عجمان

6 دقائق في ام القيوين و العين

8 دقائق في رأس الخيمة و الفجيرة

وللمناطق غرب العاصمة بعد ذلك الوقت بمقدار

5 دقائق في مدينة زايد و ليوا

7 دقائق في الرويس

9 دقائق في الغويفات

أما المناطق المرتفعة مثل قمة برج خليفة ( 900 متر ) فيكون بعد توقيت دبي بنحو 3 دقائق ، و قمة جبل جيس ( 1800 متر ) فتكون بعد توقيت رأس الخيمة بنحو 6 دقائق.