تعرف إلى مواعيد الإفطار في إمارات الدولة

المصدر:
  • أبوظبي - الامارات اليوم :
التاريخ:

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك ابراهيم الجروان انه مع مطلع شهر رمضان المبارك سيكون  وقت غروب الشمس و موعد الافطار في العاصمة أبوظبي الساعة 18:57  و مع نهاية الشهر الفضيل سيكون  وقت غروب الشمس و موعد الافطار في العاصمة أبوظبي الساعة  19:11  أي بفارق نحو 14 دقيقة عن بداية الشهر .

أما فارق التوقيت بين مختلف مدن الدولة  فستكون على النحو التالي :
للمناطق شرق العاصمة  قبل ذلك الوقت بمقدار 
4 دقائق   في دبي 
 5 دقائق  في الشارقة  و عجمان 
6  دقائق   في ام القيوين و العين
8 دقائق   في رأس الخيمة و الفجيرة

وللمناطق غرب العاصمة  بعد ذلك الوقت بمقدار 

5 دقائق   في مدينة زايد و ليوا
7 دقائق   في الرويس
9 دقائق   في الغويفات

أما المناطق المرتفعة مثل قمة برج خليفة ( 900 متر ) فيكون بعد توقيت دبي بنحو 3 دقائق ، و قمة جبل جيس ( 1800 متر ) فتكون بعد توقيت رأس الخيمة بنحو 6 دقائق. 

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