المصدر: الامارات اليوم

كلاب ضالة

شكا مقيمون بمنطقة «الرميلة 1» في عجمان انتشار عدد من الكلاب الضالة في المنطقة، مطالبين بنقلها إلى أماكن إيواء الحيوانات، للحفاظ على الشكل الحضاري، ولخطورة نقلها للأمراض.

باعة

شكا قارئ انتشار عدد من الباعة الجائلين الذين يروجون لهواتف «سامسونغ» و«آيفون»، مشيراً إلى أنه صادفهم أكثر من مرة في منطقة رقة البطين، معتبراً أن هذا سلوك غريب، لاسيما أنهم يعرضون هذه الهواتف لعلامات تجارية عالمية بأسعار رخيصة.

إيجارات

قال مستأجرون في عجمان إن هناك مكاتب عقارية لاتزال تتعامل مع المستأجر القديم بتعالٍ، ولا ترغب في تخفيض الإيجار له، باعتبار أنه لا يستطيع أن ينتقل بسهولة لاعتبارات كثيرة، منها الكلفة والاعتياد على المكان، مطالبين بوضع آلية تساوي بين المستأجرين القدامى والجدد في حال تراجع القيم الإيجارية كما يحدث الآن.

سيارات

اشتكى سكان في مدينة العين تزايد إعداد السيارات المهجورة (من دون لوحات)، والمتروكة من قبل مُلّاكها في المواقف داخل الأحياء السكنية، ما يتسبب في تحول المنطقة المحيطة بها إلى مكان لرمي القاذورات.

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