المصدر: الامارات اليوم

تخرّج

ألزمت مدرسة خاصة في أم القيوين ذوي الطلبة بشراء زي التخرج بـ250 درهماً، بحجة أن الطلبة ارتدوا الزي أثناء التقاطهم الصورة الجماعية لحفل التخرج، مع أن المدرسة لم تأخذ موافقة الأسر مسبقاً على ذك.

تصديق

أفاد مواطن بأنه ذهب إلى وزارة الخارجية لتصديق شهادته الصادرة عن جامعة في الدولة، إلا أن الوزارة طلبت منه تصديقها من وزارة التربية أولاً، ليذهب إلى «التربية» التي أعلمته بأنها لا تحتاج إلى تصديق كونها صادرة عن جامعة حكومية، الأمر الذي لم توافق عليه «الخارجية» ولم تصدق على الشهادة.

عروض

تعرضت قارئة في أبوظبي لموقف محرج داخل سوبر ماركت، كانت توجهت إليه بعدما قرأت مجلة العروض الخاصة به، فبعد أن اختارت كماً كبيراً من الخضراوات والفاكهة والأغذية واللحوم وأدوات التنظيف، وفقاً للأسعار المعروضة في المجلة، فوجئت أمام المحاسب بأنها لم تبدأ بعد، فتركت كل شيء وغادرت.

مواقف

طالب سائقون بإعادة تصميم المساحات المخصصة لمواقف المركبات في المراكز التجارية، لافتين إلى ضيقها، خصوصاً بالنسبة للمركبات الكبيرة ما يسبب إرباكاً للكثيرين، فضلاً عن الخدوش التي تتعرض لها المركبات جراء ذلك.

ترويج

اشتكى قراء لجوء مندوبين لشركات تجارية إلى طرق أبواب الشقق السكنية بهدف الترويج لمنتجات وسلع، متسائلين عن مدى قانونية ذلك، خصوصاً في ظل إلحاحهم على تسويق المنتج وشرح مزاياه.

حديقة

اقترح سكان منع الشواء في الحديقة التي افتتحت أخيراً في واحة دبي، لافتين إلى ضيق مساحتها، إذ تمتلئ بدخان الشواء، ما يزعج المرتادين، خصوصاً العائلات التي لديها أطفال.

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