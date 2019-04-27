المصدر: الامارات اليوم

ازدحام

تكرّرت شكوى سكان مردف بدبي، من الازدحام الصباحي المتواصل في مداخل المنطقة ومخارجها باتجاه شارع الجزائر، داعين إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة، باستحداث مخارج ومداخل إضافية، خصوصاً مع وجود مراكز تسوق عدة، وعدد كبير من المجمعات السكنية.

حفرة

اشتكى سكان في منطقة الخان بالشارقة، وجود حفرة كبيرة بالقرب من المركز التجاري «متاجر»، مشيرين إلى أنها تشغل حيزاً كبيراً من الشارع، وتلحق الضرر بالسيارات، التي لا تستطيع تجاوزها.

مترو

اقترح سكان في أبوظبي، دراسة إقامة مترو يربط بين المناطق الخارجية وجزيرة أبوظبي، ما يخفف من استعمال المركبات، ويحدّ من الازدحام المروري على الطرق الخارجية، خصوصاً خلال فترات الذروة، داعين الجهات المعنية إلى أخذ الموضوع بعين الاهتمام.

فوائد

اشتكى متعامل مع بنك ستاندرد تشارترد، إصرار المصرف على مطالبته بفوائد مرتفعة نتيجة تأخره في دفع أقساط سيارته، وعدم الرد على طلبه تفسير هذا الارتفاع، ما اضطره في نهاية المطاف إلى دفعها، مخافة استمرار البنك في زيادة نسبة الفوائد.

مصاعد

اشتكى مقيمون في العديد من المناطق تردي حالة مصاعد بعض البنايات القديمة، مطالبين بتكثيف الرقابة عليها، وإجبار ملاك تلك البنايات بإجراء صيانة دورية لها.

ملابس

أعرب مستهلكون عن انزعاجهم من قيام متاجر لبيع ملابس، بمنطقة الجافلية بإزالة غرف القياس، بزعم ضيق المساحات، مطالبين بتشديد الاشتراطات على تلك المتاجر في هذا الخصوص.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com