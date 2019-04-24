المصدر: الامارات اليوم

تأمين

تعاني مريضة أعراضاً صحية تحتاج على أثرها لعملية بسيطة لإخراج تقيح في الصدر، لكن شركة «دار التكافل» للتأمين لم ترد على طلبها، على الرغم من أن المستشفى شرح للشركة الحاجة لهذه العملية بسبب حساسية الحالة.

بريد

فوجئ متعامل مع بريد الإمارات بأنه مطالب بدفع خمسة أضعاف قيمة الطرد، بدعوى أنه ظل مخزناً لدى البريد نحو ثلاثة أشهر، علماً بأنه، بعد التدقيق في النظام الإلكتروني، تبين أن البريد اتصل بالمتعامل مرتين فقط، وفي فترتين متباعدتين.

نفاد

لاحظ مسافرون على متن الخطوط الجوية الإماراتية تكرار عدم توافر خيارات للطعام خلال رحلاتهم. وقالوا إن المضيفين يعتذرون عن عدم توافر صنف معين لنفاده، في حين أن بعض المسافرين لا يمكنهم تناول الأصناف الأخرى، التي تضم اللحوم على سبيل المثال.

علامة

اقترح مستهلك على وزارة الاقتصاد إلزام دكك بيع الأسماك في الدولة بقص ذيل السمكة، كعلامة على الأسماك غير الطازجة في دكات البيع لتوعية المستهلك بجودة الأسماك المعروضة، إذ يقوم البعض بخداع المستهلك وإيهامه بأن جميع الأسماك طازجة.

مدارس

طالب أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة بالشارقة، هيئة الشارقة للتعليم الخاص بإعلان نتائج تقييم المدارس، حتى يتسنى لهم تحديد المدارس المناسبة لأبنائهم بشكل مبكر.

أدوية

اشتكى قراء من قيام أطباء، بمراكز خاصة، بكتابة أدوية غير مشمولة بالتأمين الطبي، ما يتسبب في إرهاق بعضهم مالياً، مطالبين بكتابة بدائل عن الأدوية غير المشمولة بالتأمين.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com