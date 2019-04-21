يوم مفتوح لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص بمنطقة الظفرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين غداً يوماً مفتوحاً لتوظيف المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في منطقة الظفرة، وذلك في إطار مبادرة تسريع التوطين بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مستوى إمارة أبوظبي.

وتستهدف المبادرة، التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، توظيف 1000 مواطن ومواطنة.

وقالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، فريدة آل علي، إن نحو 29 شركة تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، ستوفر أكثر من 700 فرصة وظيفية، خلال اليوم المفتوح الذي سيقام في صالة أفراح مدينة زايد للرجال، بمنطقة الظفرة.

ودعت المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في اليوم المفتوح الذي سيقوم خلاله مسؤولو التوظيف في الشركات المشاركة بإجراء مقابلات وظيفية مباشرة مع الباحثين عن عمل، الأمر الذي سيعزز فرص حصولهم على الوظائف المناسبة التي تطرحها الشركات من خلال تلقي عروض العمل أو إبرام العقود بشكل فوري، مشددة على إحضار بطاقة الهوية الأصلية والسيرة الذاتية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

وتدير وزارة الموارد البشرية والتوطين أيام التوظيف المفتوحة، التي تنظمها مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال أربع مراحل، تشمل مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن عمل بأهمية القطاع المستهدف والوظائف المطروحة، والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية، ومن ثم تسجيل الباحثين عن عمل من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن عمل اختيار فرص وظيفية من الشواغر المطروحة، تليها مرحلة تهيئة الباحث عن عمل لإجراء المقابلة الوظيفية وهي المرحلة الأخيرة.