المصدر: الامارات اليوم

عزّاب

جدد سكان بمنطقة البستان في عجمان شكواهم من تزايد أعداد العزاب إلى جانب سكن الأسر والعائلات، مشيرين إلى أن بعض العزاب جعلوا من الساحات المقابلة لمساكنهم مكاناً للجلوس، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لحل المشكلة.

حديقة

لاحظ مرتادون لحديقة الممزر، ممن يدخلون بسياراتهم، وجود زحام شديد خلال أيام الإجازة الأسبوعية، سببها طريقة الدفع النقدي لرسوم الدخول، مطالبين بحل المشكلة عبر طرح المزيد من حملات التوعية بطرق الدفع الأخرى الخاصة بالحديقة.

شراء

اشتكى قارئ قيام البنك باستقطاع مبالغ من حسابه، مقابل شراء أحد البرامج الإلكترونية، من دون أن يمرّ ذلك بالإجراءات المعتادة لعمليات الشراء عبر الإنترنت، مثل طلب تأكيد عملية الشراء من قبل المتعامل.

عروض

بدأ العديد من الفنادق في الدولة، مبكراً، حملة الدعاية لوجبات الإفطار في شهر رمضان، إذ وعدت بتقديم عرض بخصم يبلغ 50% لكل شخص يشترك من الآن في هذا العرض، الذي يستمر حتى بدء الشهر الفضيل.

أدوية

يواجه مرضى لدى مراجعتهم بعض الصيدليات لشراء أدوية محددة في الحالات المرضية البسيطة، إلحاحا من الصيادلة لشراء أدوية إضافية، بزعم أنها ستسرع من شفائهم، ما يكبدهم تكاليف غير ضرورية.

استجابة

أثنى سكان في مجمع رمرام السكني في «دبي لاند» على سرعة الاستجابة للشكاوى المتعلقة بمعاناة المصلين من المسجد الموجود في المنطقة على شكل كرفان، مع بدء الشركة المطورة في الأعمال الإنشائية لتجهيز مصلى جديد يلبي احتياجات السكان خلال شهر رمضان.

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