بلدية أبوظبي: قيد المهندسين العاملين في قطاع البناء إلزامي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت بلدية أبوظبي جميع المهندسين العاملين في قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي إلى التسجيل في نظام قيد المهندسين الجديد، وهو إلزامي لجميع المهندسين العاملين في القطاع، مشيرة إلى ضرورة إصدار البطاقات التي ستخولهم التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما فيها بلديات الإمارة، إذ يتعين على شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية إرفاق نسخ إلكترونية من بطاقات قيد المهندسين لجميع التعاملات الخاصة بإدارة التصنيف وقيد المهن وإدارة تراخيص البناء.

وأكدت البلدية أن المهندس المصمم يتم إظهار بطاقته على المخططات الهندسية حسب التخصص، ليكون مسؤولاً عن هذه المخططات بشكل موثق وواضح.

وأشارت البلدية إلى إنجازها الربط الإلكتروني المتعلق بنظام قيد المهندسين مع شركائها الاستراتيجيين، ودعت البلدية المهندسين العاملين في المكاتب الهندسية وشركات المقاولات إلى التأكد من وجود الأنشطة المهنية المناسبة في الرخصة التجارية قبل التسجيل في نظام قيد المهندسين، إذ إن تخصص المهندس يجب أن يتناسب مع طبيعة النشاط الذي يمارسه.

ويحدد النظام الخاص بإصدار تعليمات قيد المهندسين في إمارة أبوظبي نطاق التطبيق، حيث تسري أحكام التعليمات الواردة فيه على المهندسين من كل الاختصاصات، كالهندسة المعمارية، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسية الكيميائية، والهندسة الزراعية، والهندسية الجيولوجية، وهندسة المساحة، والهندسة الصناعية، والهندسة الفيزيائية.

ويَشترط نظام قيد المهندسين الجديد تقديم بطاقة هوية سارية المفعول، وشهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في (الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية)، وجميع فروعها، مع مراعاة إرفاق معادلة للشهادة العلمية الصادرة خارج الدولة من الجهات المعنية، وتصديق الشهادة العلمية الصادرة من الجامعات الخاصة في الدولة، على أن تكون جميع المستندات الصادرة من خارج الدولة موثقة من الجهات الرسمية في دولة الإصدار، ووزارة خارجيتها، ومن سفارة الدولة في الخارج من الجهات المعنية في الدولة.

- يتعين على شركات المقاولات تقديم نسخ إلكترونية

من بطاقات قيد المهندسين.