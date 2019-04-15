«إسكان الشارقة» تسلم 47 مسكناً في خورفكان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استعجلت دائرة الإسكان بالشارقة، تسليم مجمع الحراي السكني - المرحلة الثالثة في خورفكان، لـ47 مسكناً حكومياً، بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون درهم.وقالت الدائرة «تتكون المساكن من أربع غرف نوم علوية ومجلس وغرفة طعام وصالة، وخدمات للمسكن، وتم تصميم المسكن بحيث يراعي خصوصية واحتياجات الأسرة المستحقة، وأي توسعات مستقبلية بالمسكن».

وأضافت أن مجموع المساكن المجمعة بمنطقة الحراي بمراحلها الـثلاثة يبلغ 117 مسكناً، بقيمة 75.7 مليون درهم، بالإضافة الى أن عدد الموافقات التي صدرت عن الدائرة لمواطني المدينة منذ 2012، بلغ 911 مساعدة سكنية بقيمة إجمالية تبلغ 600 مليون درهم.