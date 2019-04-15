«طرق دبي» تفتتح 5 استراحات للشاحنات على الطرق الخارجية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيراً، خمس استراحات مؤقتة للشاحنات على شوارع: (محمد بن زايد) باتجاه أبوظبي، بواقع استراحة واحدة في منطقة ند الشبا، و(الإمارات) باتجاه دبي، بتوافر استراحتين واحدة باتجاه دبي بمنطقة ورسان، والأخرى باتجاه أبوظبي في منطقة الطي، و(العين) باتجاه دبي، بواقع استراحة واحدة بمنطقة الليسيلي، واستراحة واحدة في شارع لهباب بمنطقة الليسيلي.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة، المهندسة ميثاء بن عدي، إنه «استكمالاً لخطة الهيئة لمشروع مواقف الاستراحات الجانبية المؤقتة للشاحنات على الطرق الخارجية الرئيسة في إمارة دبي، تم افتتاح هذه الاستراحات وفقاً لخطة السلامة المرورية وتعزيزها على الشوارع الرئيسة، وإن الطاقة الاستيعابية لها هي 190 شاحنة، ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية لجميع الاستراحات - التي أنشأتها الهيئة - إلى 510 شاحنات».

وأشارت إلى أن هذه المرحلة من المشروع تُعد الأخيرة، لما تم افتتاحه سابقاً من الاستراحات على الطرق الخارجية لضمان راحة السائقين، ليصبح إجمالي عددها بعد الانتهاء، أخيراً، من إنجاز استراحة على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه أبوظبي مقابل المرابع العربية، بواقع 18 استراحة جانبية للشاحنات وفق شروط السلامة والقدرة الاستيعابية الممكنة، وأنه روعي اختيار مواقعها بحيث تكون على الطرق الرئيسة ضمن خطوط سير الشاحنات، وبالقرب من مراكز خدمية مثل «محطات الوقود»، لضمان توافر الخدمات الأساسية للسائقين، ما يحقق سبل الراحة والأمان لهم، تجسيداً لرؤية الهيئة «تنقل آمن وسهل للجميع».