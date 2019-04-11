«ملتقى K-9» يناقش توظيف الكلاب في العمل الأمني

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

شهد مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، اللواء محمد سعيد بخيت، انطلاق فعاليات ملتقى «K-9» الدولي الثاني في نادي الضباط. وأكد أن الملتقى الذي يضم نخبة من الخبراء العالميين في مجال تدريب الكلاب البوليسية، جاء بناءً على توجيهات القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، بهدف تبادل الخبرات المعرفية والعلمية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال توظيف الكلاب البوليسية في العمل الأمني، مشيراً إلى أن فعاليات الملتقى التي تستمر لمدة يومين ويتبعها كرنفال شرطة دبي لمحبي الكلاب البوليسية، يعكس الدور المهم الذي تقوم به إدارة التفتيش الأمني الـ«K9» في كبح ومكافحة الجريمة.

من جانبه، أكد مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، اللواء عبدالله الغيثي، أهمية الكلاب البوليسية في العمل الشرطي، وضرورة تمكين وتدريب العنصر البشري في التعامل مع الكلاب البوليسية بحرفية، داعياً لتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تسهيل التواصل بين العنصر البشري والكلاب البوليسية.

وأشار إلى أن شرطة دبي وظفت الكلاب البوليسية في مهام عدة، منها مكافحة الشغب والحراسات، والفرق التخصصية وفرق المداهمة وتتبع الأثر، بالإضافة إلى الكشف عن أسباب الحرائق والفقدان والبحث عن الجثث والإنقاذ، وغيرها من المهام.

وقال مدير إدارة التفتيش الأمني K9، العقيد عارف عبدالله مرشد، إن شرطة دبي تحرص على التطوير المستمر في العمل الشرطي واستخدام أحدث التقنيات في مجال مكافحة الجريمة، بما يعزز من كشفها عن الجرائم والقبض على مرتكبيها بمهنية وحرفية عالية.

واستعرض الملتقى في اليوم الأول مجموعة من المحاضرات العلمية التي ناقشت طرق وآلية توظيف وتدريب الكلاب البوليسية في العمل الشرطي والأمني، وتحدث الخبير دينيس اتارد، عن تأمين الفعاليات الكبرى وتوظيف الكلاب البوليسية في تعزيز الأمن، والطرق الحديثة في تدريب الكلاب على الأدوار البوليسية. واستعرض الخبير كاميلش امير تلال جيتوا، توظيف كلاب المتفجرات في الدول الخطرة، وقدم الخبير فرانسيس ويسليس محاضرة عن كلاب الإنقاذ.