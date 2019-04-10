المصدر: الامارات اليوم

مكملات

طالب مرتادو مراكز رياضية في كثير من المناطق، الجهات المعنية بحظر بيع المكملات الغذائية لهذه المراكز، إذ يدفعهم المدربون لاستخدامها شرطاً للحصول على جسم رياضي مثالي، وذلك لأهداف ربحية.

دهن

أصر زبون بمطعم متخصص في الأكلات الشعبية على إعادة وجبته واسترجاع ثمنها، بسبب امتلائها بنسبة كبيرة من الدهون على حساب اللحم، خصوصاً أن سعر الوجبة مرتفع.

تجميل

أفادت مواطنة بأن أسعار مراكز التجميل التي تقدم خدماتها في المنازل، مرتفعة بشكل لافت، إذ إن الخدمة التي تكلف في المركز 100 درهم تصبح 250، باعتبار أن الموظفة تعمل بوقت إضافي إضافة إلى المواصلات.

غاز

اشتكى مستخدمون لبطاقة «رحال» عدم وجود أسطوانات غاز مسال بشكل دائم في بعض المحطات المخصصة لذلك، إذ يقطعون مسافات كبيرة من أجل استبدالها بأخرى جديدة، غير أنهم يفاجأون بأن الكميات نفدت وعليهم الانتظار للدفعة الجديدة.

درّاجات

اشتكى قرّاء يستخدمون كورنيش بحيرة خالد في الشارقة لممارسة رياضة المشي، كثرة الدرّاجات الهوائية التي يستخدمها الكبار والصغار، إذ تعرقل مشيهم وتثير مخاوفهم من صدمهم بها، خصوصاً أن معظمهم يضعون سماعات في آذانهم، ولا يلتقطون أصوات الدرّاجات المقبلة من الخلف.

كُلى

أثنى مرضى بالكلى على توجه هيئة الصحة في دبي لتوفير أجهزة غسيل كلوي محمولة، تمكنهم من إجراء الغسيل بالمنازل، مؤكدين أن هذه الخطوة ستوفر عليهم الكثير من المشقة والعناء.

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