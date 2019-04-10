«تنفيذي الشارقة» يناقش مشروع رسوم ومخالفات بوابات التعرفة المرورية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، مشروع قرار الرسوم والمخالفات المرورية، والغرامات الخاصة ببوابات التعرفة المرورية في إمارة الشارقة.

ووجه المجلس بعد مناقشة المواد القانونية، وإبداء الأعضاء ملاحظاتهم حولها، بدراسة الملاحظات، والتنسيق مع الجهات المختصة.

كما ناقش المجلس عدداً من المقترحات التطويرية المقدمة من اللجنة العليا للموارد البشرية، حول البيئة الوظيفية، وتوفير كل الأدوات التحفيزية للموظفين في حكومة الشارقة، ووجه المجلس بدراسة المقترحات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتضمينها ضمن تقرير مفصل.

واعتمد المجلس مقترحات هيئة الشارقة للتعليم الخاص، حول تقييم المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى في مجال تقييم المدارس والعمليات التعليمية، والذي من شأنه وضع نقاط القوة والضعف لدى مختلف المدارس.

واعتمد المجلس إبرام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف مذكرة تفاهم مع الأرشيف الوطني التونسي، لتبادل الخبرات في مجالات الأرشفة، وتطبيق أفضل الأنظمة الحديثة في حفظ الوثائق وأرشفتها.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على عدد من المراسيم والقرارات الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.

«المجلس» ناقش مقترحات حول تحفيز الموظفين في حكومة الشارقة.