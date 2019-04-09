المصدر: الامارات اليوم

قمامة

لاحظ مرتادون لحديقة «أم الإمارات» في أبوظبي، قلة أعداد صناديق القمامة في المحيط الخارجي للحديقة، ما يدفع البعض إلى ترك النفايات بجوار سور الحديقة، أو على أرصفة مواقف السيارات، وهو ما يؤثر في المظهر الحضاري للحديقة.

علاج

توجّهت قارئة إلى مركز البرشاء الصحي، لإجراء فحص طبي، فتم تحويلها إلى طبيب ممارس عام، ليقوم بالكشف عليها، وبعد فحصها، أبلغها الطبيب بضرورة تحويلها إلى طبيب متخصص في الأمراض الجلدية، لتشخيص حالتها ووصف العلاج المناسب لها، وبمجرد انتهاء الكشف، فوجئت برسالة نصية على هاتفها، تبلغها بأنه تم تحديد موعد لها مع طبيب للأمراض الجلدية، لكن بعد ستة أشهر.

تقاطع

قال مستخدمون لشارع الاتحاد في عجمان إن التقاطعات في الشارع، خصوصاً تلك الواقعة تحت جسر النعيمية مقابل «حمدان سنتر»، تتسبب في تعطيل حركة السير، مطالبين الجهات المختصة بمعالجة هذه المشكلة.

طلب

أبلغت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، متعامليها عبر رسائل نصية، أن بإمكانهم طلب الحصول على براءة الذمة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة واستلام الرصيد المتبقي من خلال فروع «الأنصاري للصرافة».

خدمات

طالب مرتادو محال لغسل الملابس، بوضع لوحة واضحة تتضمن أسعار الخدمات المقدمة، لوقف مزاجية أصحاب تلك المحال في تحديد السعر من دون وجود ضوابط ثابتة.

مساعدات

تشدد بعض الأسر رقابتها على المساعدات المنزليات خلال هذه الفترة، التي تسبق شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب المخاوف من هروبهن للعمل بأجور أعلى لدى أسر أخرى، إذ يكثر الطلب عليهن في هذه الفترة.

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