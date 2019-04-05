شرطة أبوظبي تدعو إلى مراقبة الأطفال عند السباحة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي مشرفي الأندية الرياضية وأحواض السباحة في البنايات السكنية إلى زيادة الاهتمام برقابة الأطفال خلال قيامهم بنشاط السباحة، وحثت الأهالي على عدم ترك الأبناء يمارسون السباحة دون رقابة.

وأوضحت أن ترك الأطفال (دون الثلاث سنوات) بمفردهم في المسابح يعرّضهم لحوادث الغرق.

وأشارت إلى أن مسببات حوادث غرق الأطفال، استخدامهم أحواض السباحة بمفردهم، وإهمال الأسرة مراقبتهم، وعمق الماء وعدم الإلمام بالسباحة، والتعرض للانزلاق من الأرضية المحيطة بحوض السباحة، والمباغتة بالمزاح برمي الأطفال بعضهم في الحوض.

ونصحت بوضع سياج حول حوض السباحة يمنع دخول الأطفال، والحرص على عمل أرضية مانعة للانزلاق حول الحوض، وارتداء معدات السباحة وتزويد الأطفال بأطواق وأدوات النجاة، وقفل الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة في المنزل.

وطالبت الأسر بعدم الانشغال بتصفّح الأجهزة الذكية أثناء ممارسة الأطفال السباحة.