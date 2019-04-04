تمكين النازحين وتخفيف آثار البرد ورسم البسمة.. قصص أمل عربية

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

نجحت مبادرة «صناع الأمل»، منذ إطلاق دورتها الثالثة مطلع مارس 2019، في اجتذاب عدد كبير من المشاركات من شباب وشابات من مختلف أنحاء العالم العربي، يتطلعون إلى الإسهام في نشر الأمل وصنع تغيير إيجابي. وتلقت مبادرة «صناع الأمل»، آلاف قصص الأمل من أفراد ومجموعات، لديهم مشروعات ومبادرات، يسعون من خلالها إلى مساعدة الناس وتحسين نوعية الحياة، أو الإسهام في حل بعض التحديات التي تواجهها مجتمعاتهم. وتسعى مبادرة «صناع الأمل» إلى نشر قصص ملهمة من العالم العربي لأشخاص كانوا مصدر إلهام للآخرين، الذين يتطلعون إلى تغيير مجتمعاتهم نحو الأفضل، ونستعرض بعض القصص التي تفتح نافذة أمل وتفاؤل وإيجابية في عالمنا العربي. وتنشر المبادرة ثلاث قصص من قصص الأمل، تمحورت حول مساعدة النازحين وتمكينهم، وتخفيف آثار البرد عن المحتاجين، ورسم البسمة لمن فقدها.

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