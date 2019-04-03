«البنية التحتية» تنشئ مبنى جديداً لـ «شرطة الشارقة» بـ 167 مليون درهم

المصدر: أمين الجمال - دبي

تنفذ وزارة تطوير البنية التحتية مشروع إنشاء وإنجاز مبنى الإدارة العامة لشرطة الشارقة، بكلفة تقديرية تبلغ 167 مليوناً و264 ألفاً و712 درهماً، لافتة إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع، حتى فبراير الماضي، وصلت إلى 17%، حيث بدأ العمل به مطلع يوليو الماضي، ومن المتوقع إنجازه خلال يونيو 2020.

وقالت مديرة المنطقة الجنوبية في الوزارة، المهندسة منيرة عبدالكريم، لـ«الإمارات اليوم»: «يتكوّن المشروع من خمسة مبانٍ، هي مبنى رئيس، ومبنى العمليات، ومبنى الخدمات، ومبنى التعيين، ومبنى المسجد، وغرف الحراسة (البوابات)، وأعمال خارجية وأسوار».

وحول أبرز الابتكارات التي ترتكز عليها عمليات الإنشاء، والمواد المستخدمة والاستدامة، أفادت عبدالكريم بأن الوزارة تطبق مبادرة «مشروع 360»، الذي يعتمد على استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز، في متابعة سير الأعمال بالموقع الإنشائي والمراقبة عن بُعد، إضافة إلى استخدام شاشات لعرض بيانات المشروع ومراحل إنجازه لتتبعه عن بُعد، واستخدام طائرة بدون طيار لتصوير ومراقبة أعمال الإنشاء في المشروع.

ولفتت إلى أن المشروع تنفذه الوزارة، وفق أرقى المواصفات العالمية المعتمدة في مجال البناء والإنشاءات، وتعتمد فيه على استخدام إضاءات طبيعية وLED في مكاتب الموقع الإنشائي.

وأضافت أن المشروعات التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الجهات الاتحادية والمحلية، تأتي ترجمة حقيقية لرؤى القيادة، لما يجب أن تكون عليه دولة الإمارات من تطور ونهضة يرسخان مكانتها، بوصفها مثالاً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً وحضارياً يحتذى عالمياً، كما تدعم ما تحقق من إنجازات كبيرة.

17 %

نسبة الإنجاز في

المشروع حتى شهر

فبراير الماضي.