المصدر: الامارات اليوم

«بيك أب»

طالب مراجعون للبريد المركزي في أبوظبي بتشديد الرقابة على المواقف المحيطة به في مدينة زايد، إذ يواجهون صعوبة مستمرة في الحصول على مواقف لمركباتهم، في حين يشغلها كثير من مركبات النقل (بيك أب)، ساعات طويلة.

شباب

اشتكى قراء قيام عدد من الشباب بممارسة ألعاب شبيهة بلعبة الكريكت، في المناطق المحيطة بمحطة مترو الاتحاد، وهو ما قد يعرضهم للخطر، ويضايق المارة بتلك المنطقة الحيوية.

ولاء

اشتكى متعامل مع شركة «طيران العربية» ضياع نقاط الولاء الخاصة به، على الرغم من عدم مرور عامين عليها، مشيراً إلى أنه اتصل بخدمة العملاء، ولم يتم حل المشكلة، مطالباً الشركة بحل مشكلته، لاسيما أن لديه نسبة جيدة من هذه النقاط.

فواتير

أفاد مستهلكون بأنهم اشتروا عطوراً من متاجر في سوق التنين للمنتجات الصينية في دبي، لكن تلك المتاجر لم تزودهم بالفواتير، وعند طلبها يشترط البائع الحصول على خمسة دراهم إضافية، بزعم أنها تتعلق بضريبة القيمة المضافة، على الرغم من أن الفواتير لا تتضمن أية بيانات أو أرقام تتعلق بالتسجيل الضريبي.

رائحة

شكا سكان في منطقة الخان الجديدة في الشارقة انبعاث روائح كريهة من صناديق القمامة التي يكون عدد منها بالقرب من مداخل البنايات، خصوصاً مع تناثر المخلفات حولها، سواء عند امتلائها أو عند رمي بعض الأفراد للمخلفات بجوار الصناديق.

وقود

طالب سكان في أبوظبي بزيادة الحارات المخصصة لتعبئة الوقود عن طريق الخدمة الذاتية، في ضوء ما تشهده بعض المحطات من ازدحام، منوهين بنجاح هذه التجربة في تقليل الكلفة على أصحاب المركبات.

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