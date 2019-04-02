المصدر: الامارات اليوم

تدخين

اشتكى سكان في مناطق عدة من أبوظبي، انتشار تدخين عمال وموظفي شركات السجائر عند مداخل البنايات وفي محيطها، ورمي أعقابها في الطريق العام، مطالبين بتشديد الرقابة، وتوقيع الغرامة على مخالفي التعليمات التي تحظر هذا السلوك.

«إقامة»

طالب مقيمون في الدولة، بتمديد فترة الستة أشهر المسموح بها بالبقاء خارج الدولة، قبل إلغاء الإقامة، موضحين أن لديهم أبناء يدرسون في جامعات أجنبية، وتضطرهم الظروف الدراسية والامتحانات في أحيان كثيرة إلى البقاء أكثر من ستة أشهر.

غرامة

طالب متعامل مع إحدى شركات الاتصالات بقصر غرامة إلغاء عقده معها على شهر واحد، وفقاً لقرار الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بهذا الشأن، إلا أن الشركة ردت عليه بأن قرار «الهيئة» هذا يسري على العقود الموقعة بعد تاريخ 28 فبراير فقط!

حفر

اشتكى سائقون وجود حفر كثيرة في طريق عجمان الدائري، الفاصل بين إمارتي الشارقة وعجمان، مطالبين الجهات المعنية بصيانته.

أمطار

لُوحظ أثناء هطل الأمطار في دبي، الأسبوع الماضي، استمرار عمل صنابير المياه في المناطق المزروعة بالقرب من محطة مترو الخليج التجاري، وهو ما أدى إلى زيادة كمية المياه وخروجها إلى المناطق المخصصة للمشاة في بعض الأوقات.

أسعار

رصد مستهلكون تباين الأسعار داخل سوق الخضار والفاكهة في أبوظبي، بين بائع وآخر، الأمر الذي دفع بعضهم إلى التفاوض على السعر قبل الشراء، مطالبين بتسعيرة موحدة ملزمة تضمن حفظ الحقوق للجميع.

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