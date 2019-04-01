إنجاز 60% من الطرق الداخلية لـ 354 قطعة أرض في مدينة شخبوط

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) عن إنجازها 60% من أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لـ354 قطعة أرض سكنية في مدينة شخبوط بأبوظبي، الذي تنفذه بالتعاون مع بلدية أبوظبي وهيئة أبوظبي للإسكان، بكلفة إجمالية تبلغ 295 مليوناً و700 ألف درهم، وذلك على مساحة قدرها 109.5 آلاف متر مربع، معتزمة تسليمه في الربع الرابع من عام 2019.

وأوضحت «مساندة» أن المشروع يشمل تصميم وإنشاء بنية تحتية وطرق لخدمة 354 قسيمة سكنية، شاملة جميع أعمال البنية التحتية من كهرباء ومياه وخطوط صرف صحي وإنارة طرق وتصريف مياه الأمطار واتصالات، بما يلبي احتياجات السكان، حيث سيخدم المشروع سكان مدينة شخبوط، إضافة إلى تنفيذ الحزام الأخضر حول مدينة شخبوط، وإعادة تأهيل الطريق رقم 25.

ويتضمن المشروع تنفيذ 9.5 كيلومترات طرقاً، و16.4 كيلومتراً خطوط صرف صحي، و10.3 كيلومترات لصرف مياه أمطار، و10.8 كيلومترات خطوط مياه شرب، و7.4 كيلومترات خطوط اتصالات، و1.4 كيلومتر شبكات ري، و12 كيلومتراً لتنفيذ الحزام الأخضر، و64 محطة كهرباء فرعية. وأكدت «مساندة» التزامها في تنفيذها للمشروع بمتطلبات الاستدامة البيئية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وخفض استهلاك الطاقة.