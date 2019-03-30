حسومات «عام التسامح» تسعد المواطنين والمقيمين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حمل «عام التسامح» الخير للمواطنين والمقيمين بالدولة، مع قيام مؤسسات وشركات بتقديم حسومات للزبائن، إضافة إلى إطلاق جهات حكومية مبادرة لإسعاد الناس بمناسبة هذا العام.

ورصدت «الإمارات اليوم» حسومات قدمتها شركات بمناسبة «عام التسامح»، منها قيام

شرطة دبي بمبادرة بمناسبة «عام التسامح»، تتعلق بتسوية المخالفات المرورية، وتتيح للسائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم عدم دفع تلك المخالفات، شريطة الالتزام بقانون السير والمرور، كما أعلنت شرطة رأس الخيمة وشرطة أم القيوين مبادرات مماثلة.

واعتمدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تخفيضاً 50% على غرامات المنشآت التجارية المخالفة، بشرط مرور 12 شهراً.

كما قررت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، توحيد تعرفة رسوم استهلاك الكهرباء، لفئة التملك الحر.

ودشنت وزارة الاقتصاد مبادرة تتعلق بعمليات فحص مجاني للسيارات في الوكالات، بمختلف أنحاء الدولة.

وأطلقت محاكم دبي مبادرة «محاكم الخير»، بالتعاون مع مصرف الإمارات الإسلامي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، لرفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذيات المدنية.



شرطة دبي قدمت

مبادرة بتسوية

المخالفات المرورية

بمناسبة «عام التسامح».