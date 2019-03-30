المصدر: الامارات اليوم

إحلال

تجري في كواليس نادٍ كبير مشاورات في اتجاه عملية إحلال وتجديد شاملة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد نهاية الموسم الجاري، الذي خرج منه الفريق خالي الوفاض من البطولات. وتشمل عملية الإحلال والتجديد الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين، سواء المواطنين أو الأجانب، وهناك اتجاه أيضاً لإجراء تغيير إداري وشيك.

حذاء

اشتكى قارئ عدم وضوح شروط الضمان واسترجاع المنتجات، لأحد محال الأحذية الشهيرة، موضحاً أنه اشترى حذاء من هذه العلامة التجارية، لكن الحذاء تعرض للتلف بعد فترة قصيرة، ولم يتمكن من استبداله، بسبب أن هذا العيب ليس ضمن شروط الاستبدال.

تسجيل

يجد أولياء أمور صعوبة كبيرة في تسجيل أبنائهم إلكترونياً عبر موقع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بغرض ضمهم إلى مراكز تحفيظ القرآن الكريم، مطالبين بتسهيل التسجيل، وتوفير من يساعد عبر الهاتف.

تجاوب

نوّه متعاملون مع مصرف أبوظبي الإسلامي بسرعة تجاوب إدارة الشكاوى معهم، مطالبين بقية البنوك بذلك، لاسيما في ما يتعلق بتحديث البيانات لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

رقابة

طالب قارئ برقابة صارمة على شركات الطباعة في أبوظبي، التي تقوم بإجراء المعاملات الحكومية، مثل تجديد الهوية، والمواقف، وغيرهما، حيث يوجد تباين في الأسعار للمعاملات والخدمات نفسها.

إغلاق

طالب قراء في أكثر من منطقة بتشديد المخالفات على السائقين الذين يوقفون مركباتهم أمام المطاعم ومحال السوبرماركت للشراء والتسوق، غير آبهين بإغلاق الطريق أمام المركبات التي تتكدس خلفهم.

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نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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