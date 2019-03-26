المصدر: الامارات اليوم

تذاكر

لاحظ قراء ارتفاع أسعار تذاكر الألعاب في «مهرجان أم الإمارات»، الذي يقام حالياً على كورنيش أبوظبي، وكذلك أسعار الوجبات التي تباع في المهرجان، ما يمثل عبئاً على زوار المهرجان من الأسر الكبيرة.

ألعاب

طالب قراء بلدية دبي بإصدار تعليمات للموظفين الذين يتولون بيع الألعاب والبالونات في حديقة الخور، للتوقف عن الإلحاح على الزبائن، لافتين إلى أنهم يقفون فترات طويلة بالقرب من العائلات، وذلك بهدف إغراء الأطفال لشراء هذه الألعاب، ويعودون كل مرة بنوعية جديدة منها، لافتين إلى أنهم يرفضون الابتعاد.

مستشفى

طالب مراجعون لمستشفى ثومبي بعجمان بتوفير موظفي خدمة عملاء ناطقين باللغة العربية بشكل دائم، وفي جميع أقسام المستشفى، لاسيما أن المفردات الطبية تعتبر صعبة على الكثير ممن لا يجيدون اللغة الإنجليزية.

تاكسي

قال مستخدمون لمركبات الأجرة في دبي إن بعض سائقي التاكسي يستخدمون الهاتف النقال في مكالمات شخصية خلال نقلهم للركاب، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقوانين السلامة المرورية، كما يتعارض مع النظم المطبقة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

تقييم

اشتكى أولياء أمور طلبة في مدرسة خاصة بعجمان تأخر صدور تقييم حديث لمدرسة أبنائهم، التي كانت قد طالبت بفرصة ثانية من وزارة التربية والتعليم، بعد تقييم أولي اعتبرته المدرسة حينها «غير منصف»، مطالبين الوزارة بالإعلان عن تقييم المدرسة، حتى يتسنى لهم الوقوف على وضع أولادهم العام المقبل.

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نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com