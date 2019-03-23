المصدر: الامارات اليوم

دواء

لاحظ مراجعون لمستشفيات خاصة صرف أطباء كميات كبيرة من الأدوية، رغم أن فترة العلاج المحددة أقل بكثير من إمكانية استهلاك نصفها، الأمر الذي يثير الشبهات حول تعمدهم استنزاف التأمين الصحي للمرضى.

جنسيات

شكا ذوو طلبة، في مدارس خاصة، نطق أبنائهم اللغة الإنجليزية، بطرق غير صحيحة، نتيجة الاعتماد على معلمات من جنسيات آسيوية، يدرّسن اللغة الإنجليزية وفقاً للهجتهن.

جسور

طالب سكان، في إمارة رأس الخيمة، الجهات المعنية بإنشاء حواجز على جانبي مجاري الأودية في الإمارة، لمنع السائقين المتهورين من تجاوز الأودية خلال سقوط الأمطار الغزيرة، وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

صيانة

أفاد سكان في عجمان بأن شركات العقارات باتت تتهرب من الصيانة الدورية للشقق، لتقليل النفقات، نظراً لتراجع قيم الإيجارات.

مسارب

شكا سائقون في الشارقة عدم التزام السيارات بمساراتها المخصصة، خصوصاً في منطقة الخان، إذ إنهم يتعمدون تجاوز الخط الأصفر بطريقة تعرقل حركة السير، خلال ذهابهم أو عودتهم من عملهم وقت الذروة.

قوارب

لاحظ زوّار لشارع السيف التراثي في دبي أن أسعار بعض القوارب الترفيهية مرتفعة، إذ تصل إلى 200 درهم مقابل نصف ساعة، مطالبين بمراقبتها وإلزام أصحابها بخفض أسعارها.

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