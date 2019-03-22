شمسة تكافح السمنة بوجبات صحية منزلية

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أسّست المواطنة شمسة مراد البلوشي، مشروعاً منزلياً يعد الوجبات الصحية لمكافحة السمنة.

البلوشي تحمل شهادة في التغذية الصحية، وتعمل أخصائية تغذية في عيادة خاصة، وأسّست مشروعها ضمن مبادرة «رخص الغد»، بدعم من دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة.

وعن تفاصيل مشروعها تقول لـ«الإمارات اليوم»: «قبل 10 سنوات بدأتُ إعداد الوجبات الصحية للحفاظ على اللياقة البدنية لطلبة المدارس والشباب والفتيات في صالات الرياضة، لمكافحة انتشار السمنة وأمراضها بين الشباب».

وأوضحت أنها بدأت مشروعها في منزل مستأجر، وبعدد قليل من الموظفين المختصين في إعداد الوجبات، وسيارة مستأجرة لتوصيل الطلبات إلى الزبائن في مختلف مناطق الدولة.

وأضافت: «انطلق مشروعي برأسمال قليل جداً، ولكن بعد مرور سنة امتلكتُ ثلاث مركبات مبرّدة لتوصيل الطلبات إلى الزبائن، وتوسعت حتى بلغ عدد الموظفين 15 شخصاً».

وأشارت إلى أنها واجهت في بداية مشروعها عدداً كبيراً من المنافسين، ولكن مع تنوّع وجباتها وإلقائها محاضرات التوعية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أهمية الوجبات الصحية، ومخاطر الوجبات السريعة، أصبح مشروعها يحتل مرتبة متقدمة.

وذكرت أن معظم زبائنها من الرياضيين والراغبين في الحفاظ على صحتهم، ويتم توصيل الطلبات إلى من يرغبون في خفض أوزانهم، والحفاظ على لياقتهم البدنية.

وأوضحت أنها تعاقدت مع مقاصف بعض المدارس الحكومية في رأس الخيمة لتوفير وجبات صحية للطلبة، مشيرة إلى أن أحد الزبائن كان وزنه 123 كيلوغراماً، وبعد مرور تسعة أشهر على تناول الوجبات الصحية انخفض وزنه إلى 79 كيلوغراماً.