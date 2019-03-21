المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طرق

أفاد سكان في المناطق الشمالية، بأن الأمطار الأخيرة أسهمت في تجريف بعض الشوارع الترابية، وحدوث بعض الحفر، وبروز الحجارة فيها، على نحو يشكل عائقاً أمام حركة المركبات، مطالبين الجهات المعنية بإعادة صيانتها.

وصلات

دعا مستهلكون هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إلى تشديد المعايير الخاصة بالوصلات الكهربائية المستوردة من خارج الدولة، مشيرين إلى أنهم يشترونها بأثمان مرتفعة، ومع ذلك تتعرض للعطل بعد أشهر وربما أيام من الاستخدام.

صحافة

اشتكى صحافيون يعملون في مؤسسات إعلامية مختلفة من إلحاح بعض موظفي شركات العلاقات العامة عليهم من أجل نشر بيانات صحافية صادرة عن المؤسسات التي يمثلونها، رغم كونها غير مهمة وغير صالحة للنشر، فيما تعجز هذه الشركات عن مساعدة الصحافيين في الحصول على إجابات عن أسئلة صحافية تهم القراء من تلك المؤسسات.

دراجات

دعا سكان في شارع الوحدة بالشارقة إلى تركيب رادارات متحركة وثابتة لضبط سائقي الدراجات النارية، الذين ينطلقون بسرعات كبيرة، محدثين أصواتاً عالية جداً وذلك خلال أوقات الليل.

تخييم

طالب قراء بتسيير دوريات للشرطة بالقرب من مناطق التخييم الصحراوية، لافتين إلى أن بعض الشبان والمراهقين يزعجونهم بشكل متعمد من خلال قيادة دراجاتهم الصحراوية بالقرب منهم أو بشكل ملاصق لمناطق التخييم التي يختارونها.

أودية

استغرب قراء تعمد بعض السائقين الدخول مـــع أســـــرهم بمركباتهـــم إلى مجـــاري الأودية أثناء نزول الأمطار بغزارة، على الرغم من التحذيرات المتواصلة وخطورة هذا الفعل على سلامتهم وسلامة أسرهم.

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نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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