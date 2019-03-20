سترات فسفورية لمستخدمي الدراجات في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

نفذ فريق التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات في الإدارة العامة للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حملة توعية عن حقوق وواجبات المشاة للحد من حوادث الدهس، في عدد من المناطق التي تستهدفها الحملة، بهدف نشر المزيد من التوعية المرورية، وذلك في إطار التزامها بتنفيذ هدف ورؤية وزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، وأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة عبر جعل الطرق أكثر أمناً.

وشارك مدير فرع التوعية والإعلام المروري، النقيب محمد عبيد شلشول، يرافقه الملازم أول حمدان الحبسي، في إيصال رسالة حملة التوعية إلى نحو 300 عامل في مصنع السيراميك، ممن يستخدمون الدراجات الهوائية والنارية على حد السواء، من خلال توزيع سترات فسفورية «مضيئة» تعمل بالبطارية.