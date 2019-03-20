«زايد للإسكان» يوقّع عقد «حي العوير» السكني

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أكد وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن تحقيق الاستقرار السكني وإسعاد المواطنين يعد أولوية القيادة، موضحاً أن توقيع عقد مناقصة التصميم والإشراف على مشروع حي العوير السكني يعد استثماراً للشراكات مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص كأحد النماذج المهمة التي يحقق فيها البرنامج إنشاء أحياء سكنية متكاملة المرافق تستهدف إسعاد المواطنين، وتحقق استراتيجية البرنامج في إنشاء وتطوير مشاريع الأحياء السكنية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية.

جاء ذلك خلال توقيع عقد مناقصة مشروع تقديم خدمات استشارية هندسية للتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة 248 مسكناً في حي العوير السكني بدبي مع شركة موديول للاستشارات الهندسية.

ويقع حي العوير السكني في منطقة العوير الأولى ويضم 248 مسكناً على مساحة 300 ألف متر مربع بقيمة نحو 330 مليون درهم، ويتميز المشروع بموقع جغرافي قريب من الطرق الاتحادية الرئيسة ويشمل تنوعاً في تصاميم الوحدات السكنية من حيث النواحي المعمارية والفنية. وتم استحداث تصاميم جديدة من شأنها أن تتناسب مع احتياجات الأسرة الإماراتية ولكن بطريقة مبتكرة وذات قيمة مضافة، آخذين في الاعتبار تطبيق معايير استدامة ونظام اللآلئ، وتضمين معايير نظام السعفات المعتمد لدى بلدية دبي.

ويتكون المشروع من 24 وحدة سكنية تتكون من غرفتي نوم، و50 وحدة سكنية تتكون من ثلاث غرف نوم، و162 وحدة تتكون من أربع غرف نوم، و12 وحدة سكنية تتكون من خمس غرف نوم.