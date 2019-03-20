المصدر: الامارات اليوم

إزعاج

اشتكى ركاب حافلات بين دبي والشارقة، الإزعاج الناجم عن تشغيل ركاب أغاني وبرامج بصوت مرتفع على الهواتف المحمولة طوال مدة الرحلة، في مخالفة لتعليمات هيئة الطرق والمواصلات، مطالبين باتخاذ إجراءات للحدّ من ذلك.

مصاعد

طالب متسوقون بتوفير مصاعد إضافية في «دبي مول»، لافتين إلى وجود عدد قليل منها في الطابق السفلي، وتضطر العائلات برفقة عربات الأطفال إلى الانتظار فترة طويلة ضمن طوابير، ريثما يتسنى لهم استخدام المصعد إلى الطابق الأول.

مدارس

أبدى ذوو طلبة في مدارس خاصة، استياءهم بسبب قيام مدارس خاصة، بإعادة تسجيل أبنائهم قبل إعلان المدرسة نسبة الزيادة في الرسوم الدراسية للعام المقبل، بدعوى أن القرار قيد الموافقة من وزارة التربية والتعليم، ما يعني أن أولياء الأمور لن يجدوا خياراً إلا القبول بالزيادة مهما بلغت قيمتها.

انتظار

تتجاوز فترة الانتظار في صالة المعاملات الخاصة بتوثيق المستندات في مبنى وزارة الخارجية بدبي، أكثر من ساعة، خصوصاً في ظل النقص في عدد موظفي التوثيق، ما يزيد من تكدس أعداد المتعاملين في الصالة انتظاراً لمقابلة المسؤول.

أجهزة

دعا متعاملون مع بنك دبي الإسلامي، إلى تبديل أجهزة الصراف الآلي الصغيرة المنتشرة في مناطق مختلفة بالشارقة، بأخرى كبيرة، تسمح لهم بسحب مبالغ مالية تزيد على 10 آلاف درهم، مشيرين إلى أن الحاجة إلى هذه الأجهزة زادت مع إغلاق العديد من الفروع التابعة للبنك.

إشارات

طالب سائقون في إمارة عجمان بزيادة توقيت فتح الإشارات المرورية أسفل الجسور على شارع الشيخ خليفة بن زايد، لتفادي الازدحامات المرورية التي تحدث أثناء عودة الطلاب من المدارس، وخلال فترة المساء مع عودة الموظفين من أعمالهم.

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