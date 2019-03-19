شرطة أم القيوين تخفض المخالفات المرورية بنسبة ‎%‎50

المصدر: أم القيوين - الإمارات اليوم

تبدأ القيادة العامه لشرطة أم القيوين، اعتباراً من يوم غد الأربعاء، إجراء تخفيض للمخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة، ولكافة المركبات المسجلة بالدولة، على أن تكون تلك المخالفات قابلة للدفع، ويستمر الخصم حتى الرابع من مايو المقبل.

وقال مدير ادارة المرور والدوريات بالقيادة العامه لشرطة أم القيوين، العقيد سعيد عبيد بن عران، إن إجراء التخفيض على المخالفات المرورية يأتي في عام التسامح، وحرص القيادة العامة للشرطة على تبني المبادرات التي تسهم في إسعاد المتعاملين من كافة شرائح المجتمع، خاصة وأن يوم غدٍ يصادف الاحتفال باليوم العالمي للسعادة.

وأوضح أن تخفيض المخالفات جاء للتسهيل على أصحاب المركبات المخالفة التي ترتبت عليهم مخالفات كثيرة والاستفادة من المدة المخصصة للخصم خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قرار الخصم على قيمة المخالفات المرورية بنسبة ‎%‎50 يطبق على المخالفات المرتكبة في إمارة أم القيوين فقط قبل تاريخ 2019/03/19، ويشمل جميع المركبات المسجلة في الدولة، ويمكن لمالكي المركبات تسديد المخالفات المخفضة عن طريق المواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية لوزارة الداخليه باستثناء المخالفات غير القابلة للدفع، والتي يتوجب على مالكها مراجعة إدارة المرور والدوريات لإنهاء إجراءات طلبها.

وحث مدير إدارة المرور والدوريات ملاك المركبات على استغلال فترة تخفيض المخالفات، وتسديد كافة المبالغ المتراكمة على المركبات، وتجديدها وضمان السلامة على الطرق.

داعياً أفراد المجتمع الالتزام بأنظمة وقوانين السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة على الطرقات بهدف تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية بجعل الطرق آمنة.