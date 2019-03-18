1145 بلاغاً لشرطة رأس الخيمة نتيجة سقوط الإمطار الغزيرة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

تلقت غرفة العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة أمس ألف و1145 بلاغا لطلب المساعدة إثر سقوط الأمطار الغزيرة في مختلف مناطق الإمارة، منها بلاغات تتعلق بمركبات عالقة وسط مجرى وادي البيح وتعطل مركبات نتيجة تجمع مياه الأمطار في الطرقات العامة، كما أغلقت شرطة رأس الخيمة الطرق المؤدية إلى وادي البيح وجبل جيس أمام حركة المركبات حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق.

فيما تلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، 126 بلاغا تتعلق بدخول مياه الأمطار للمنازل في المناطق السكنية المنخفضة، وسقوط الأشجار وانهيار طرق فرعية في بعض مناطق الإمارة.

وتفصيلا قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، العميد عبد الله خميس الحديدي، إن شرطة الإمارة رفعت مستوى الجاهزية والاستعداد وقامت بتوزيع 22 دوريات مرورية وتكثيف الدوريات وسيارات الإسعاف وفرق الطوارئ لحصر الأضرار وتقديم الدعم اللازم لضمان سلامة أرواح الجمهور وتحقيق أعلى معدل لسرعة الاستجابة.

وأوضح أن الإمارة شهدت أمس سقوط أمطار راوحت بين الغزيرة والمتوسطة ما أدى إلى جريان الأودية وارتفاع منسوب المياه في وادي البيح، حيث قامت دوريات المرور بإغلاق الطرق المؤدية إلى وادي البيح وجبل جيس لمنع دخول المركبات لمجرى الوادي وحفاظا على سلامة مستخدمي الطريق.

وأضاف أنه تم نشر دوريات المرور لتسهيل انسيابية الحركة المرورية على الشوارع الرئيسة والفرعية، والأحياء السكنية التي شهدت تجمع كميات من مياه الأمطار، ولفت إلى أن شرطة رأس الخيمة تواصل العمل مع الجهات المعنية لمواجهة حالات الطوارئ المتوقعة بسبب التقلبات الجوية والأمطار حفاظاً على سلامة الجميع.

وأشار إلى أنه يجب على قائدي المركبات ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء سقوط الأمطار واتباع إجراءات السلامة والابتعاد عن أماكن تجمعات مياه الأمطار والأودية مع ضرورة اتخاذ احتياطات الأمن والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

ومن جهته أشار مستشار دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أحمد حمد الشحي، إلى أن الدائرة تلقت أمس 126 بلاغا في مختلف مناطق الإمارة، من بينها 112 بلاغا حول تجمع مياه الأمطار في الطرقات العامة والمناطق السكنية المنخفضة، وثمانية بلاغات تتعلق بسقوط الأشجار نتيجة الرياح القوية والأمطار الغزيرة، وست بلاغات تتعلق بانهيار طرقات فرعية في بعض مناطق الإمارة.

وأوضح أن معظم بلاغات تجمع مياه الأمطار كانت في مناطق خزام والظيت والجولان باعتبارها مناطق سكنية منخفضة، كما تلقت الدائرة بلاغا بوجود تجمع لمياه الأمطار في منطقة شعم نتيجة جريان مياه الوادي كونها منطقة جبلية تقع شمال إمارة رأس الخيمة.

وأضاف أنه تم سحب 18 مليون و15 ألف جالون من مياه الأمطار في المناطق السكنية والطرقات العامة، لافتا إلى أن فرق الطوارئ والأزمات في الدائرة تعمل بشكل مستمر لسحب تجمعات المياه من مختلف مناطق الإمارة والاستجابة لجميع البلاغات.