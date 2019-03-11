«الاتصال الحكومي».. جلسات ملهمة في السعادة والإيجابية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، في مركز إكسبو الشارقة يومي 20 و21 مارس الجاري، عن استضافة أربع شخصيات عربية وأجنبية رائدة، لتوفير المنصة المناسبة لرواد الإعلام المؤثرين وأصحاب الفكر الملهم، لمشاركة تجاربهم وخبراتهم المتعلقة بدور الاتصال الحكومي في إحداث التغيير الإيجابي عند الإنسان.

وسيكون الإعلامي الأميركي الشهير، لاري كينغ، الملقب بـ«سيد الميكروفون»، الذي قضى 60 عاماً من عمره في الإعلامين المرئي والمسموع، ضيف أولى الجلسات الملهمة في المنتدى، ويحاوره الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، حيث سيشارك كينغ يوم الأربعاء 20 مارس، تجربته في الاتصال الحكومي وكيفية تعامله مع آلاف الشخصيات التي حاورها، ونظرته إلى التأثير الكبير الذي تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي في سلوكيات الأفراد والجماعات والمؤسسات.

وسيتناول ريتشارد ويليامز صاحب لقب «برينس Ea»، المتحدث الملهم، وصانع الأفلام والناشط في القضايا الاجتماعية، يوم الأربعاء، جوانب مختلفة مرتبطة بدور تغيير السلوك في تطور الإنسان، استناداً إلى تجربته في صناعة المحتوى والأفلام التحفيزية، التي تركز على قضايا متخصصة مثل الحفاظ على البيئة والقضايا العرقية والتوازن بين العمل والحياة.

ويلقي المدير العام لمكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات أمين عام مجلس القوة الناعمة في دولة الإمارات، سعيد العطر، يوم الخميس 20 مارس، خطاباً تفاعلياً حول تأثير القوة الناعمة في بناء الوطن، وأتباعها الاقتصادية والاجتماعية وكيفية قياسها، إضافة إلى دور الإعلام في دعمها.

وتنقل الباحثة والخبيرة الأميركية في السيكولوجية الإيجابية مؤلفة الكتاب الأكثر مبيعاً «بث السعادة»، ميشيل جيلان، خلال كلمة ملهمة، تلقيها صباح الخميس، لضيوف المنتدى والمشاركين فيه، تلك التجربة الطويلة التي خاضتها منذ تقديمها فقرة الأخبار الصباحية «مورنينج نيوز» على قناة «سي بي إس» الأميركية، وكيف تعلمت أن السلوك الإيجابي في الحياة يمكن أن يوصل إلى السعادة.

وتأتي استضافة هذه الشخصيات في المنتدى الذي يتخذ من «تغيير سلوك.. تطوير إنسان» شعاراً لدورته الثامنة، في محاولة للتعرف إلى الآليات اللازم توافرها لدى فرق الاتصال الحكومي لفهم الإنسان وعقليته ونفسيته ونزعاته ومحفزاته، بناء على وضعه ومحيطه، كي تدفعه إلى تبني التغيير الإيجابي الداعم للتنمية.

لاري كينغ سيكون ضيف أولى الجلسات الملهمة في المنتدى.