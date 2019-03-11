المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

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ردّت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بخصوص الشكوى التي وردت في هذه الزاوية، أول من أمس، حول الحالة غير الجيدة لمصلى الكرفان في مجمع رمرام السكني في دبي لاند، بأن الكرفان يتبع «دبي للعقارات» ضمن مشروع تطويري خاص بهم، وأنه تم التواصل معهم وأفادوا بأنه سيُزال، وأن العمل جارٍ على مصلى جديد سيجهز قبل رمضان المقبل.

دوار

طالب سكان بمنطقة التعاون في الشارقة بضرورة تحويل الدوار الكبير في المنطقة إلى العمل بنظام الإشارات المرورية لمواجهة زيادة الازدحام على الدوار مع نمو الكثافة السكانية في المناطق المحيطة، لافتين إلى شدة الازدحام على الدوار، ما يزيد من فترات الانتظار لعبوره، وزيادة فرصة تعرّض السيارات لمخاطر الاصطدام، مع تسابق بعض السائقين للمرور بسرعات كبيرة من الدوار.

شاشات

دعا مرتادون لمركز الذهب بشارع الوحدة في الشارقة إلى أهمية وضع شاشات كبيرة داخل المركز لعرض أسعار عيارات الذهب الرسمية بشكل يومي على غرار الشاشات المثبتة في السوق المركزي، ما يعود بالفائدة على المستهلكين، إذ يمكّنهم من معرفة متغيرات أسعار الذهب بشكل لحظي قبيل التوجه للشراء من المتاجر.

شواء

لاحظ سكان في عجمان عودة بعض الأسر وسكان في البنايات إلى الشواء في البلكونات، خصوصاً في أوقات متأخرة من الليل، غير مقدّرين لخطر احتمال نشوب حريق جراء شرار متطاير، إما داخل بيوتهم أو على الجيران، إضافة إلى انتشار الروائح في المكان.

سجائر

اشتكى قاطنون بجوار محطة مترو الخليج التجاري «قيام بعض السكان بتدخين السجائر ورمي الأعقاب» على الأرض، ما يشكّل خطراً كبيراً على المكان، ويؤدّي إلى تلوّث البيئة جراء تراكمها بشكل كبير، وتشويه المظهر الجمالي للمنطقة.

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