«الاتصال الحكومي» يدشن أكبر قاعدة معلوماتية لخدمة الطلبة والباحثين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يطلق المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، خلال دورته الثامنة التي تُقام يومي 20 و21 من مارس الجاري في مركز إكسبو الشارقة، منصة «باحثون» التي ستقدّم على مدار يومي المنتدى أنشطة أكاديمية ومعرفية لخدمة الطلبة والباحثين، وتسليط الضوء على تجارب رائدة في الاتصال الحكومي، للمساهمة في تطويره محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتنظم المنصة خلال اليوم الأول من المنتدى برنامجاً حافلاً بالفعاليات، يبدأ بعرض كتاب «الاتصال الحكومي.. دراسات وممارسات» من إصدار المركز الدولي للاتصال الحكومي، بمشاركة د. محمد عايش، من الجامعة الأميركية بالشارقة، ود. أحمد فاروق، من جامعة الشارقة، فيما ستعرض مجموعة من الطالبات في جامعات الشارقة والكندية في دبي وعجمان ثلاثة مشروعات تخرج مرتبطة بالاتصال الحكومي.

وستركز مشاركات الطالبات على مكافحة التنمر، والخريطة الذهنية للابتكار، والحماية الذكية للمستهلك، كما سيقدم ثلاثة أساتذة من الجامعة القاسمية وجامعة الشارقة وكلية المدينة الجامعية ثلاث أوراق عمل حول توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات الجمهور نحو قطاع التعليم العالي، والتعلّم الذكي في القرن الـ21، ودراسة حالة حول واقع الاتصال المؤسسي بحكومة الشارقة في ظل تكنولوجيا الاتصال.

وستختتم المنصة فعاليات يومها الأول بعرض مشروعات تخرج برامج الدبلوم، ومنها إبراز تجربة المركز الدولي للاتصال الحكومي، ودائرة المالية المركزية بالشارقة.

وستُقام المنصة في اليوم التالي ما بين الساعة 12 و3 ظهراً، حيث يبدأ بعرض كتاب «تحليل استشرافي لأهم وظائف المستقبل 2030 وتأثيرها في مستقبل وظائف أجهزة إنفاذ القانون».

وسيعرض طلبة قصة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، في عيون التاريخ، إضافة إلى مشروعي «سفراء الإبداع والإيجابية» و«نماذج مضيئة في نشر وتعزيز ثقافة التسامح والحوار والتعايش السلمي».

ويعرض أساتذة جامعيون أوراق عمل عن دور وسائل الإعلام الرقمية في تغيير سلوك الشباب نحو كبار السن، واستخدام المنصات الحكومية الرقمية في تعزيز القيم السلوكية الإيجابية.

وستعرض موظفات في دائرتي الخدمات الاجتماعية بالشارقة والأشغال العامة برنامج «طفلي مبدع»، ومبادرة «عمّرناها» ضمن ركن مشروعات تخرج طلبة الدبلوم.

وستتناول طالبتا ماجستير رسالتين قدمتا لنيل هذه الدرجة الأكاديمية، تتمحور الأولى حول «الاستراتيجيات الاتصالية المستخدمة في إدارة السمعة: دراسة حالة على القيادة العامة لشرطة دبي»، بينما تستعرض الثانية «دور حملات التسويق الاجتماعي في التوعية بترشيد الاستهلاك: دراسة حالة على هيئة كهرباء ومياه الشارقة».