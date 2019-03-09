المصدر: الامارات اليوم

مسجد

اشتكى سكان في مجمع رمرام السكني سوء حالة المسجد الكرفان الوحيد في المجمع، وبالذات التبريد، حيث إنه لا يعمل بشكل جيد، ويؤثر في المصلين، خصوصاً في أيام الجمعة، مطالبين بضرورة إجراء صيانة شاملة للمسجد والمظلة التي أمامه، نظراً لأنها لا تقي حرارة الصيف اللاهبة.

سخان مياه

شكا مستأجر في عجمان تعطل سخان المياه في شقته، وعندما طالب بتغييره ماطله مدير الإيجارات في البناية، مطالباً بتدخل الجهات المسؤولة، خصوصاً لجنة الإيجارات في عجمان، بضبط تجاوزات هؤلاء الملاك ومن ينوب عنهم.

مستأجر

أراد مستأجر وحدة سكنية بالشارقة إنهاء العقد الإيجاري الخاص به قبل نهاية مدته، موضحاً أنه أبلغ المالك بأنه على استعداد لسداد شهرين مقابل أن ينهي العقد، إلا أن الأخير تعنت معه، وطالبه بوجوب الاستمرار في العقد حتى نهاية مدته، ما دفعه للمطالبة بضرورة وضع آلية لضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ووضع صيغ حلول واضحة لمثل هذه المشكلات.

مصرف

اشتكت عميلة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، تصرف مندوب المصرف الذي روّج للبطاقة المغطاة الخاصة بالبنك، وأقنعها بضرورة الحصول عليها، مؤكداً لها أن البطاقة تتيح ميزة تقسيط مبلغ المشتريات مع المتاجر الإلكترونية المرتبطة بتعاقدات مع البنك، وهو ما لم يحدث، إذ إن معظم المتاجر التي أبلغها باسمها المندوب لا يتوافر فيها نظام التقسيط، وهو الغرض الذي أخذت العميلة من أجله البطاقة، ما دفعها لمطالبة البنك بإلغاء البطاقة.

مشاة

طالب مرتادون لشارع الكويت في عجمان، بحل مشكلة سرعة المركبات الزائدة في الشارع، مقترحين تركيب رادار لضبط سرعات السيارات، ولاسيما أن الشارع فيه الكثير من إِشارات المشاة.

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