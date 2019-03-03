13 أبريل افتتاح طريق الشارقة خورفكان كاملاً

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أعلنت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من خلال برنامجها "البث المباشر" عن افتتاح طريق الشارقة خورفكان الجديد المشروع الأهم من نوعه في المنطقة يوم 13 أبريل المقبل، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، كاملاً بجميع أنفاقه وجسوره، وتعود فكرة إنشائه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويصل طوله الإجمالي إلى 89 كيلومتراً، بتكلفة تصل إلى 5.5 مليارات درهم.

وكانت قد صرحت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، سابقاً بأن المشروع الحيوي والاستراتيجي يربط مدينة خورفكان بمدينة الشارقة بصورة مباشرة عبر الصحارى والسهول في قسمه الأول بطول 65 كيلومتراً، بينما يمتد القسم الثاني بطول 24 كيلومتراً عبر الجبال، ويقلل وقت الرحلة بين المدينتين إلى 45 دقيقة.

وأشارت إلى أن المشروع سيخدم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، إذ يحقق سهولة التنقل ويدعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى إسهامه بقفزة عالية في تطوير المناطق المجاورة الواقعة على امتداد هذا الطريق.

وأضافت الدائرة: يشتمل الجزء الأول على طريق مزدوج مكون من حارتين للسير بعرض 7.4 أمتار في كل اتجاه، وبطول إجمالي 65 كيلومتراً، وجزيرة وسطية بعرض 10 أمتار، كما يشتمل الطريق على 14 تقاطعاً وسبعة معابر سفلية، والعديد من العبارات لتصريف مياه الأودية المتقاطعة مع محور الطريق.

ويمتد الجزء الأول من طريق الشارقة خورفكان الجديد من شارع الإمارات بالقرب من منطقة البراشي عابراً مدينة الذيد بالقرب من منطقة وشاح حتى تقاطع دفتا الحلقي على طريق «الفجيرة - مسافي».

وأوضحت دائرة التخطيط والمساحة، أن الجزء الثاني من طريق الشارقة خورفكان الجديد يتكون من مسارين مزدوجين بطول 24 كيلومتراً، وخمسة أزواج من الأنفاق باتجاه خورفكان: نفق الروغ بطول 1300 متر، نفق الغزير 900 متر، نفق الساحة 300 متر، نفق السقب 1300 متر، نفق السدرة بطول 2700 متر.

وذكرت أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، افتتح النفق الخامس والأكبر من أنفاق الجزء الثاني من طريق الشارقة خورفكان الجديد والبالغ طوله 2700 متر، والذي يعد أطول نفق جبلي مسقوف بالكامل في منطقة الشرق الأوسط.

وتتكون أنفاق طريق الشارقة خورفكان الجديد من طرق مزدوجة من حارتين للسير بعرض 7.3 أمتار، وممرات مشاة جانبية بعرض 1.1 متر، وأنفاق بينية تسمح بالانتقال بين النفقين في حالات الطوارئ، ومزودة بكل الأعمال الإلكتروميكانيكية المتماشية مع أحدث المواصفات العالمية.

ويتضمن المشروع استراحة سد الرفيصة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 10684 متراً مربعاً، وتحتوي على مسجد يتسع ل120 من الرجال و20 من النساء، وثماني جلسات خارجية مظللة تستوعب 300 شخص، ومواقف سيارات تتسع ل45 سيارة، وممشى بطول كيلومتر، وثلاث مناطق ألعاب بمساحة 410 أمتار مربعة، إضافة إلى عدد من المرافق الخدمية، وفرع لجمعية الشارقة التعاونية.