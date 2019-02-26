الإمارات تكشف عن شعار "إكسبو البستنة 2019"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن المجلس الوطني للإعلام، بصفته الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على أجنحة الدولة في معارض إكسبو العالمية، عن بدء عملية البناء في جناح الإمارات بـ "إكسبو البستنة 2019-بكين"، والذي يقام في العاصمة بكين تحت شعار "عش حياة خضراء عش حياة أفضل"، خلال الفترة ما بين 29 أبريل حتى 7 أكتوبر 2019، بمشاركة 110 دول ومنظمة وحضور نحو 70 مليون زائر، يتوقع أن يرتاد 7 ملايين منهم جناح الدولة.

وأفاد المجلس خلال إحاطة إعلامية نظمها اليوم بأن إكسبو البستنة 2019 بكين"، سيعمل على إبراز الجهود التي بذلها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لدعم النمو السريع لقطاع الزراعة في الدولة، كما يهدف إلى إبراز الإنجازات الوطنية في القطاع، والنهج الذي تتبناه الدولة لتخضير الصحراء وتطوير الزراعة بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، كمحور استراتيجي في التنمية الشاملة وصناعة المستقبل.

وسيعرض جناح الدولة الذي سيكون شعاره "تخضير الصحراء"، والذي يستنبط من ورق شجر النخيل تطور القطاع الزراعي في الدولة، كما سيسلط الضوء على مكانتها بصفتها رائدة التوجهات المستقبلية خصوصاً في مجال الزراعة، وسيساهم في إبراز توجهاتها في اعتماد التنمية الخضراء والبستنة كمنهج في تقدم الحضارات وتحقيق الرفاه لأفراد المجتمعات البشرية.

وقال المفوض العام لجناح الدولة في إكسبو 2019 بكين الدكتور راشد خلفان النعيمي، "تأتي هذه المشاركة تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز المكانة الريادية للدولة على جميع المستويات، بما فيها المجال الزراعي، وتنسجم مع الجهود التي يقوم بها المجلس الوطني للإعلام في توظيف كافة الفعاليات والمحافل الإقليمية والعالمية والاستفادة منها لنشر رسالة الإمارات".

وأضاف: "تمثل مشاركة الإمارات العربية المتحدة فرصة لتسليط الضوء على الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة لتحقيق استدامة القطاع الزراعي، وإبراز إسهامات الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" القيادة الرشيدة، في تنمية وتطوير قطاع الزراعة كأساس لتقدم الدولة على جميع المستويات، والإنجازات الوطنية في هذا المجال التي ساهمت في تحويل الصحراء إلى واحات خضراء".

ويقام جناح الإمارات في إكسبو البستنة على مساحة إجمالية تصل إلى 1850 متراً مربعاً، ويرتكز تصميمه على مبادئ أساسية تشمل البيئة الطبيعية، وأشجار النخيل والزراعة التقليدية، والواحات الزراعية، وإنجازات وابتكارات الدولة في المجال الزراعي.

وسيقدم جناح الدولة لزواره عبر فلم وثائقي قصير معلومات عن مبادرات دولة الإمارات وإنجازاتها وابتكاراتها في الزراعة، ويركز على نهج الدولة في دفع مسيرة تحقيق التنمية المستدامة من خلال زيادة المساحة الخضراء. كما سيأخذ الجناح زواره إلى الحديقة التي تتضمن أودية وأفلاجاً تحاكي التضاريس البيئية لدولة الإمارات، وتنعكس من خلالها التحولات التي شهدتها الصحراء على مدى السنوات، حتى أصبحت بيئة خضراء تضم مختلف أنواع النباتات، ومن ثم ينتقل الزوار إلى المنطقة الثقافية التي يقام فيها العديد من العروض الفنية التي تعكس عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي وموروثه الثقافي، وفي الطريق إلى مخرج الجناح سيحظى الزوار بفرصة التعرف إلى الاستعدادات التي تقوم بها الدولة لاستضافة إكسبو دبي 2020 والإنشاءات الجارية في الموقع.