تحرير 470 مخالفة بحق مقاولين في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

كشفت بلدية الشارقة أن إدارة تفتيش المباني استقبلت 723 شكوى من الخط الساخن، حيث قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مؤكدة أنه تم تحرير 470 مخالفة بحق مقاولين، للمحافظة على المظهر الجمالي للإمارة من خلال حملاتها التفتيشية التي قامت بتنظيمها العام الماضي، فيما بلغت مخالفات المواقع الإنشائية 849 مخالفة لسوء حالة السياج المؤقت، أو عدم نظافة الموقع، أو وجود مواد أو مخلفات بناء خارج الموقع، ووجود سكن عمال بالموقع، وعدم وجود لوحة إعلانية أو عدم اكتمال بياناتها، وتصاريح الرافعات البرجية.

وكشف مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني في البلدية، المهندس خليفة بن هدة السويدي، عن نية البلدية إطلاق تطبيق «تصنيف النجوم»، وهو نظام آلي يهدف إلى تقييم مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات مقاولات البناء العاملة في إمارة الشارقة لقياس مؤشرات تؤثر في جودة العمل في المجال الهندسي، مثل التأهيل الإداري، والخبرة المهنية، ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح لمزاولة المهنة.

وأكد أن البلدية بصدد إطلاق تطبيق جديد يحمل اسم «إنجاز»، جارٍ العمل عليه، مشيراً إلى أن هذا الدليل يعد موجزاً وميّسراً للإجراءات اللازمة لإنشاء المسكن الخاص، بداية من اختيار المقاول والاستشاري وتصميم المبنى، ومروراً باستخراج تصريح البناء وحتى الانتهاء من إنشاء المسكن والحصول على شهادة الإنجاز.

وأشار السويدي إلى أن قسم الصيانة والهدم أصدر 382 تصريح صيانة للمباني السكنية والتجارية والصناعية، و74 تصريح هدم، لافتاً إلى أن القسم قام بمعاينة 388 موقعاً مهجوراً واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وأنجز 103 تقارير فنية لفائدة لجنة فض المنازعات الإيجارية، و304 تقارير فنية للجنة فض منازعات المواقع الإنشائية.

وبيّن أن البلدية قامت بتنظيم أكثر من 77 ألف زيارة تفتيشية لمختلف مناطق مدينة الشارقة، للتأكد من إجازات البناء التي أعطتها للمتعاملين والعمل بها وفق الشروط المطلوبة، مشيراً إلى أنه تم إصدار 52 ألفاً و488 تصريحاً هندسياً خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن القيمة التعاقدية لإجازات البناء الصادرة خلال العام الماضي بلغت أكثر من 12 مليار درهم بمدينة الشارقة، فيما بلغت القيمة التعاقدية لرخص البناء التي صدرت بها شهادات الإنجاز في العام نفسه تسعة مليارات درهم.