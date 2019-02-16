طرق دبي تفتتح جسرا على شارع اكسبو عند تقاطعه مع "الاصايل"

المصدر: الامارات اليوم – دبي

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم جسراً رئيساً على شارع إكسبو عند تقاطعه مع شارع الأصايل، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو ، التي تشمل أيضا تطوير شارع الأصايل، وذلك من خلال تنفيذ تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية عند تقاطع شارع إكسبو مع شارع الأصايل، لتوفير حركة الدخول والخروج من شارع إكسبو إلى منطقة جبل علي الصناعية والمنطقة الحرة لجبل علي.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير أن الهيئة افتتحت جزئياً ثلاثة مسارات في كل اتجاه من الجسر على شارع إكسبو، ضمن المرحلة الخامسة من المشروع التي بلغت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 50%، على ان يتم اكتمال جميع الأعمال في تلك المرحلة في شهر يونيو المقبل.

وتابع ان تنفيذ المرحلة الخامسة من المشروع تشمل تنفيذ جسور بطول 2.6 كيلومتر، وطرق بطول قرابة ثلاثة كيلومترات، حيث سيتم زيادة عدد مسارات شارع إكسبو من ثلاثة إلى ستة مسارات في كل اتجاه، بطول ثلاثة كيلومترات، مع إضافة طرق خدمية لتحسين الوضع المروري للطرق الحالية.