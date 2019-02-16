«طرق دبي» تطرح 300 رقم رباعي وخماسي في مزاد إلكتروني

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح 300 رقم رباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة من الفئات:

(T P – Q – R – S - O – N – M – L – K – J- I – H – B - A)، في أول مزاد إلكتروني لها خلال العام الجاري، وهو المزاد الإلكتروني الـ55.

وأكّد مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة، جمال هاشم السادة، أن التسجيل في المزاد يبدأ في 17 فبراير الجاري، فيما ينطلق المزاد يوم 24 من الشهر نفسه، من الثامنة صباحاً ويستمر خمسة أيام.

وقال السادة إن بيع الأرقام في المزاد سيخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، مشيراً إلى أن المشاركات الواسعة قبل الجمهور في المزادات، سواء كانت علنية أو إلكترونية، ومدى التنافس الإيجابي فيما بينهم للحصول على الأرقام، يعكس أهمية تنظيم المزادات لإسعاد المتعاملين المهتمين باقتناء الأرقام وتحقيق رضاهم.

وأشار إلى أن المشاركة في المزاد تشترط أن يكون للمتعامل حساب على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو استخدام رابط المستخدم الجديد للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، وتوافر مركبة مسجلة في إمارة دبي، أو رخصة قيادة صادرة من دبي، كما يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5000 درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين فرع أم رمول والبرشاء وديرة، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق «دبي درايف».