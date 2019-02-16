المصدر: الامارات اليوم

تواصل

شكا صحافيون تجاهل دوائر حكومية في أبوظبي الرد على الأسئلة والاستفسارات الصحافية، والاكتفاء ببيانات إنشائية تروج لها، مطالبين بضرورة وجود جهة يمكن الرجوع إليها في حال استمرار تجاهل الرد على الاستفسارات والشكاوى التي تصلهم.

مهلة

أشار أولياء أمور طلبة في مدرسة خاصة بأبوظبي إلى إعطاء الإدارة مهلة لهم حتى نهاية الشهر الجاري، لسداد القسط الثاني من المصروفات الدراسية، وإلا لن تكون لأبنائهم مقاعد للعام الدراسي المقبل.

«تسهيل»

أشاد متعاملون مع مركز «تسهيل» وخدمات «آمر» في منطقة واحة دبي للسيليكون بجودة الخدمة، وسرعة تنفيذ المعاملات، والذي يخدم سكان الواحة ومدينة دبي الأكاديمية، ويخفف عنهم عناء الذهاب مسافات بعيدة لإنهاء معاملاتهم.

رسوم

استغرب أولياء أمور طلبة في مرحلة الروضة الأولى والروضة الثانية بمدرسة خاصة في دبي طلب الإدارة رسوم رحلة مدرسية 100 درهم، علماً بأنه تم التأكيد على مراعاة تزويد أبنائهم بحقيبة الطعام كالمعتاد، والمكان الذي سيقصدونه هو عبارة عن مركز تعليمي سيشمل أنشطة تعليمية وترفيهية، وذلك كما جاء في الاستمارة التي تطلب منهم كأولياء أمور التأكيد على رغبة مشاركة أبنائهم في الرحلة من عدمها.

مطاعم

شكا زبائن مقيمون في أبوظبي ارتفاع أسعار الوجبات في بعض المطاعم، خلال الفترة الأخيرة، دون مبرر، مطالبين الجهات المعنية بضرورة تشديد الرقابة على مثل هذه المطاعم التي تتبع ممارسات مخالفة، وذلك منعاً لاستغلال الزبائن ومحاولة تحقيق أرباح بطريقة مخالفة.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com