«تنفيذي الشارقة» يعتمد توصيات بتطوير «التأمين الصحي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، توصيات تقدمت بها هيئة الشارقة الصحية لتطوير خدمات منظومة التأمين الصحي في الإمارة، وتحسين نوعية الحياة الكريمة لمواطني الإمارة، والمستفيدين من خدمات التأمين الصحي.

وأكد رئيس هيئة الشارقة الصحية، عبدالله علي المحيان، حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات للملحقين بمنظومة التأمين الصحي في إمارة الشارقة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير الحياة الكريمة والرعاية الصحية لمواطني الإمارة والعاملين في الدوائر والمؤسسات والهيئات المحلية.

وناقش المجلس الخطة الإسكانية لمواطني إمارة الشارقة حتى عام 2040، وقدم رئيس دائرة التخطيط والمساحة، المهندس خالد بطي المهيري، عرضاً يتضمن محاور الخطة التي ارتكزت على وضع الخطة العامة لمناطق الامتداد والتوسع العمراني للمناطق السكنية بالإمارة، وأنظمة التكثيف العمراني للمناطق القائمة لرفع كفاءة استغلال الأراضي، وأنظمة التجديد والارتقاء الحضري للمناطق القديمة في مدن الإمارة.