شرطة دبي تعزز مهارات الأمن الإلكتروني للشباب بـ «التقاط العلم»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

تطلق القيادة العامة لشرطة دبي النسخة الثانية من مسابقة بعنوان «التقاط العلم»، الهادفة إلى تعزيز مهارات وخبرات الأمن الإلكتروني للشباب والأجيال المستقبلية، من خلال تحفيز الفضول العلمي لدى المشاركين من طلبة المدارس والجامعات.

وتتيح المسابقة الفرصة أمام المشاركين لتطبيق المهارات التحليلية من خلال محاكاة سيناريو الأمن الإلكتروني في العالم الحقيقي، وذلك خلال فعاليات المسابقة التي تتواصل على مدى يومي 22 إلى 23 فبراير الجاري، في مجمع «هاب زيرو» في منطقة سيتي ووك دبي.

ويشارك في مسابقة «التقاط العلم» المحترفون في مجال تقنية المعلومات، والهواة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بهدف تسليط الضوء على مهارات وقدرات المشاركين في التصدي للهجمات والجرائم الإلكترونية، من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا البرمجيات والأدوات، حيث تتيح هذه المسابقة الفرصة أمام المشاركين لخوض تجربة التحديات ضمن أجواء المنافسة.

وأكد القائد العام القائد لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، أهمية المسابقة في جذب اهتمام الأجيال الصاعدة لمجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتشجيع الفضول العلمي لدى المشاركين، وتعزيز الرغبة لديهم للتحول إلى التخصصات العلمية، وتحفيزهم على التعلم المستمر، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال تقنية المعلومات.

وقال إن إطلاق النسخة الثانية من المسابقة يأتي انسجاماً مع رؤية القيادة، التي تضع ضمن أولوياتها الحرص على بناء أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات التكنولوجية الحيوية، ليكونوا لبنة أساسية في بناء اقتصاد المعرفة، ويحققوا السبق بجدارة في حقول البحث العلمي ومواكبة متغيرات سوق العمل، مؤكداً أن الموضوعات والقضايا المتعلقة بالأمن الإلكتروني تحظى بمركز الصدارة في العالم، وذلك بالتزامن مع ازدياد الحاجة إلى خبراء في مجال تقنية المعلومات، لمواكبة المخاطر الإلكترونية.

وأشار إلى أن شرطة دبي تسعى من خلال المسابقة إلى تشجيع ومكافأة خبراء الأمن الإلكتروني الحاليين والمستقبليين.

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف، أن المسابقة تجسد الهدف الثاني من «استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامي إلى تشجيع الابتكار في مجال الأمن الإلكتروني والمعلوماتي، وضمان بناء فضاء إلكتروني آمن في إمارة دبي.

وستمنح شرطة دبي الفائز الأول جائزة قيمتها 20 ألف درهم، والثاني 10 آلاف درهم، والثالث 5000 درهم.