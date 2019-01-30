ولي عهد أم القيوين يصدر قرارا بتشكيل لجنة توجيهية للأولمبياد الخاص 2019

المصدر: أم القيوين - وام

أصدر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، قرارا بتشكيل لجنة توجيهية للأولمبياد الخاص 2019 برئاسة سعادة علياء محمد الغفلي مدير عام دائرة السياحة والآثار وعضوية الدوائر المحلية والاتحادية في الإمارة.

كما نص القرار على أن ترأس اللجنة المحلية للأولمبياد، ميرة المحرزي مدير إدارة السياحة في دائرة السياحة والآثار.

ويأتي القرار انطلاقا من الحرص على تعزيز وعي المجتمع لاستيعاب ودمج الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، من خلال العمل المشترك لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع، لترسيخ مفهوم الشمولية وتحقيق استراتيجية المدينة النموذجية الشاملة للجميع.

وحدد القرار المهام الموكلة للجنة التي تتضمن التواصل والتنسيق مع اللجنة العليا للأولمبياد الخاص 2019 في كل الشؤون المتصلة بتنظيم الأولمبياد الخاص، والمشاركة في تسهيل سبل التعاون بين المسؤولين وبرنامج المدن المستضيفة، وإعداد الخطة لاستضافة أم القيوين للأولمبياد الخاص 2019، ووضع البرامج التنظيمية لاستقبال الوفود، والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في الإمارة بهذا الخصوص، ومتابعة تنفيذ فرق العمل للمهام الموكلة لها والمتعلقة باستضافة ومرافقة المشاركين في الأولمبياد وأي مهام أخرى تكلف بها اللجنة، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها وتدوين توصياتها في محاضر يتم التوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين.