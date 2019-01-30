المصدر: الامارات اليوم

نفي

نفى مصدر مسؤول في اتحاد كرة القدم صحة التقارير الإعلامية التي أكدت أن كُلفة إعداد المنتخب الوطني لكأس آسيا 2019، المقامة حالياً في ضيافة الإمارات، راوحت بين 300 و400 مليون درهم، مشدداً على أن مصروفات إعداد الفريق الوطني، التي بدأت منذ يناير من العام الماضي وحتى موعد انطلاق البطولة، لم تتجاوز الـ35 مليون درهم فقط.

تأجير

قال مستأجر إن مدير التأجير بإحدى البنايات التي يقطنها في عجمان قام بخفض رسوم الإيجار له بواقع 20%، وذلك نظراً لتراجع الإيجارات بشكلٍ كبير في المنطقة التي يسكنها، إلا أن المؤجر في الوقت نفسه اشترط عليه ألا يخبر أحداً من بقية المستأجرين بذلك، ما جعله يستغرب الأمر ويستنكره.

«دو»

شكا متعامل تعطل ماكينات الدفع الخاصة بشركة «دو»، الموجودة في مركز الغرير، وذلك بصفة مستمرة، خصوصاً أنه عندما يتم إصلاحها تعاود التوقف عن العمل مجدداً، مطالباً بضرورة العمل على حل هذه المشكلة، التي تكون مصدر إزعاجٍ للمتعاملين.

غلق

أبدى سكان في قرية جميرا سركل بدبي استياءهم من غلق معظم الطرق بسبب الأعمال الإنشائية، ما يجعلهم مضطرين لقطع مسافات أطول للوصول إلى منازلهم، مطالبين بضرورة نظر الجهة المختصة في المشكلة والعمل على حلها، ضماناً لراحة سكان المنطقة، وتوفير الوقت عليهم.

صراف

شكا متعامل مع بنك أبوظبي الأول قلة عدد ماكينات الصراف الآلي في دبي، مطالباً بزيادة عددها خدمةً للعملاء.

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