المصدر: الامارات اليوم

مؤازرة

حصل لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم عمر عبدالرحمن، على تصريح من إدارة «الهلال» السعودي، لمؤازرة الأبيض، الذي سيخوض، اليوم الثلاثاء، مباراة الدور نصف النهائي لكأس آسيا 2019، على أن يكمل برنامج تأهيله في الدولة، وذلك بعد العملية الجراحية التي أجراها أخيراً في الرباط الصليبي للركبة.

«سخان»

شكا مستأجر في عجمان تعطل سخان المياه في شقته، وعندما طالب بتغييره ماطله مدير الإيجارات في البناية، مطالباً بضرورة تدخل الجهات المسؤولة، لاسيما لجنة الإيجارات في عجمان، لضبط تجاوزات هؤلاء الملاك ومن ينوب عنهم، والتي لا تحترم حقوق المستأجر، ولا تلتزم بها.

طلبات

شكا ذوو طلبة كثرة مشروعات وطلبات تطلبها مدارس خاصة في أبوظبي من أبنائهم، ما يرهق ميزانيتهم، مطالبين بالتركيز على الأنشطة المفيدة، التي تسهم في تطوير قدرات الطلاب التعليمية، وتستثمر أوقاتهم بأشياء مفيدة.

عُرس

ثبتت أسرة إماراتية شاشة عرض كبرى في أحد الفنادق الكبرى بشارع الشيخ زايد في دبي، لبثّ مباراة المنتخب الوطني أمام أستراليا، يوم الجمعة الماضي، وذلك قبل بدء مراسم عُرس أحد أبنائها، إذ التف العشرات من المدعوين حول شاشة العرض، لمتابعة المباراة، لتتأجل الاحتفالات بالعُرس إلى ما بعد المباراة.

«حيوانات»

شكا زوّار نادي مطاعم فيستا ماريا في نخلة جميرا بدبي، اصطحاب رواد مطاعم حيوانات أليفة كالكلاب، على نحوٍ خاص، وربطها بطاولات الأكل، الأمر الذي لا يراعي خوف البعض منها، ومعاناتهم الحساسية تجاهها، فضلاً عن رفض البعض فكرة الأكل في مكانٍ يجمعهم والحيوانات الأليفة.

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